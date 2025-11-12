CCR a amânat pentru a doua oară decizia pe Pilonul 2 și Pilonul 3. Parlamentul adoptase în regim de urgență Legea privind plata pensiilor private

Curtea Constituțională (CCR) a amânat, miercuri, pentru data de 24 noiembrie decizia pe Pilonul 2 și Pilonul 3, astfel că Legea privind plata pensiilor private, adoptată de Parlament în regim de urgență, mai așteaptă până să meargă la promulgare la președintele Nicușor Dan.

CCR a amânat prima dată pe 5 noiembrie pronunțarea unei hotărâri, după ce Instanța supremă și parlamentarii AUR au contestat actul normativ.

În prezent, românii care ies la pensie își pot retrage integral banii din pensiile private. După promulgarea legii, acest lucru nu va mai fi posibil.

Parlamentul – și mai întâi Guvernul Bolojan, care a trimis spre dezbatere și adoptare în procedură de urgență proiectul de lege – a decis că poate fi retras doar un avans de 30%.

Restul sumei va fi returnat eșalonat, în cuantumul indemnizației sociale (1.280 lei/lună, în prezent) de care beneficiază pensionarii care au contribuit doar câțiva ani la sistemul public de pensii, nu 34 de ani, stagiul complet prevăzut de Legea pensiilor.