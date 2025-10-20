CCR a declarat neconstituțională, cu 5 voturi la 4, legea lui Bolojan de modificare a pensiilor magistraților

După două amânări și două luni de grevă mascată a magistraților, CCR a declarat neconstituțională, luni, legea de modificare a pensiilor magistraților, pe care și-a angajat răspunderea în Parlament premierul Ilie lui Bolojan.

Au fost 5 voturi „pentru” admiterea contestației ÎCCJ și 4 voturi pro reforma lui Bolojan.

Primul termen stabilit de CCR pentru a analiza contenstația Instanței supreme a fost 24 septembrie, când decizia a fost amânată pentru 8 octombrie.

Însă nici atunci nu s-a pronunțat Curtea, preferând să amâne pentru 20 octombrie verdictul.

Instanțele de judecată sunt din 27 august în grevă mascată – o așa-zisă „suspendare a activității”, pntru ca judecătorii să nu fie acuzați că încalcă legea.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat în plenul Parlamentului, când și-a angajat răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri fiscale, din care face parte și legea privind modificarea pensiilor magistraților:

„Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este cazul pentru ceilalți cetățeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remunerație netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaționale sau Constituției”.