CCR a respins cu unanimitate de voturi contestația AUR la Legea bugetului pe 2026

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, joi, contestația AUR la Legea bugetului de stat pe anul 2026 – sesizare care s-a dovedit doar o tragere de timp pentru a nu se pune în aplicare acest act normative.

Potrivit unui comunicat al CCR, judecătorii constituționali au constatat că Legea bugetului de stat pe anul 2026 este constituțională în raport cu criticile formulate.

„Curtea Constituțională a stabilit că legea criticată a fost adoptată cu respectarea art.1 alin.(3) și (5), art.2 alin.(1), art.61 alin.(1), art.64 alin.(1), art.79, art.102 alin.(1) și (2), art.120 alin.(1), art.138 și art.141 din Constituție, întrucât, pe de o parte, dezbaterea și adoptarea legii s-a realizat în procedura de urgență reglementată prin prevederile exprese ale art.76 alin.(3) din Constituție, iar, pe de altă parte, nu există o obligație constituțională de re-solicitare a avizului Consiliului Legislativ și al Consiliului Economic și Social în cursul procedurii de adoptare a legii. Totodată, concordanța legii criticate cu rezultatele unui referendum local sau cu programul de guvernare nu poate face obiectul controlului de constituționalitate”, se precizează în comunicat.

Curtea a mai reținut că problemele ridicate de autorii obiecției de neconstituționalitate referitoare la modul în care a fost elaborat și construit bugetul de stat ridică mai degrabă chestiuni de opțiune și oportunitate legislativă în domeniul politicilor bugetare ale statului. Prin urmare, Curtea a constatat că nu au fost încălcate prevederile constituționale invocate.

Tot joi, cu unanimitate de voturi, CCR a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de senatori aparținând AUR și a constatat că Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 este constituțională în raport cu criticile formulate.