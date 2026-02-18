CCR a respins, după 5 amânări, contestațiile Liei Savonea, șefa ÎCCJ: Legea privind reforma pensiilor speciale ale magistraților este constituțională

Judecătorii CCR au decis, după 5 amânări, că Legea privind reforma pensiilor speciale ale magistraților este constituțională.

Astfel, Curtea a respins sesizările de neconstituționalitate ale Liei Savonea, șefa Instanței supreme (ÎCCJ).

Votul a fost de 6 la 3. Surpriza vine din partea lui Mihai Busuioc, unul dintre judecătorii CCR numiți de PSD și care făcea parte din tabăra celor 4 opozanți ai acestei legi.

Legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Noua lege, pe care și-a angajat răspunderea în Parlament Guvernul Bolojan, prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei să nu poată depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Tranziția înseamnă că vârsta de pensionare va crește cu un 1 an si două luni în fiecare an din cei 15, începând cu 2026. Magistrații ies acum la pensie la vârsta de 48 de ani, astfel că urmează să se pensioneze la 49 de ani și două luni, în 2027 – la 50 de ani și 3 luni – și tot așa până la 65 de ani, în 2041.

Precizăm că pensiile speciale ale magistraților a costat statul român 7 miliarde de lei în ultimii 5 ani, în condițiile în care pensiile din sistemul public, ale românilor de rând, însumează 8 miliarde de lei.

Amintim că șefa ÎCCJ, Lia Savonea, a contestat mai întâi legea, iar la ultimul termen (al 5-lea), de săptămâna trecută, a cerut Curții Constituționale să sesozeze CJUE.