CCR îl ține în corzi pe Bolojan: Decizia pe creșterea vârstei de pensionare și tăierea pensiilor speciale ale magistraților, amânată

Curtea Constituțională a României (CCR) îl ține în corzi pe premierul Ilie Bolojan, care a amenințat cu demisia dacă acest for compus din 9 judecători numiți politic îi va respinge vreuna dintre legile din Pachetul 2 pe care și-a angajat răspunderea în Parlament la finalul lunii august.

Miercuri, CCR a amânat cu două săptămâni, până pe 8 octombrie, decizia pe constituționalitatea a 4 din totalul de 5 acte normative ce conțin măsuri de austeritate, între care și cea privind creșterea vârstei de pensionare și tăierea pensiilor speciale ale magistraților.

Până atunci, instanțele de judecată rămân blocate.

Astfel, CCR a amânat pentru 8 octombrie deciziile privind:

obiecțiile de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

obiecțiile de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

obiecțiile de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice;

obiecțiile de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În schimb, CCR a dat ok-ul pe Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, respingând obiecțiile de neconstituționalitate formulate de AUR împotriva acesteia.

Legea creșterea vârstei de pensionare și tăierea pensiilor speciale ale magistraților a fost atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), la conducerea căreia a fost numită președintă Lia Savonea, de către CSM.