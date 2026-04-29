CCR: Legea prin care minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă trebuie să fie români – neconstituţională

Legea prin care trebuie să fie români minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competiţiile naţionale oficiale a fost declarată neconstituțională, joi, de judecătorii CCR.

Astfel, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedintele Nicușor Dan. CCR a constatat că Legea pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000 este neconstituţională întrucât încalcă dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană, creând un tratament juridic mai favorabil pentru sportivii români în raport cu sportivii europeni.

Comunicatul CCR:

„Curtea Constituţională a reţinut că dispoziţiile art.37 ind.1 din Legea 69/2000, introduse prin art.I pct.1 din legea supusă controlului de constituţionalitate, prevăd obligaţia federaţiilor sportive naţionale de a stabili o pondere a participării sportivilor de performanţă români în competiţiile sportive naţionale oficiale, la sporturile de echipă, care nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanţi.

Curtea a observat că această reglementare are ca rezultat limitarea posibilităţii cetăţenilor din alte membre ale Uniunii Europene de a fi incluşi în echipe în cadrul acestui tip de competiţii, creând un obstacol în exercitarea dreptului lor la liberă circulaţie.

Prin urmare, Curtea a constatat că este încălcat art.148 alin.(2) privind integrarea României în Uniunea Europeană, prin raportare la art.18, privind nediscriminarea şi art.45 referitor la libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi prin raportare la art.15, referitor la libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă, şi art.21 alin.(2), privind nediscriminarea pe motive de cetăţenie, din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Totodată, Curtea Constituţională a observat că celelalte dispoziţii ale Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000 se află în strânsă legătură cu dispoziţiile art.I pct.1 din această lege, fiind neconstituţionale pentru aceleaşi considerente.