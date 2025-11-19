CCR nu i-a cerut, dar Bolojan a cedat în fața lui Nicușor Dan și mărește la 15 ani tranziția către pensionarea la 65 de ani a magistraților – adică, în 2041…

Premierul Ilie Bolojan a cedat în fața președintelui Nicușor Dan în privința perioadei de tranziție către pensionarea vârsta de 65 de ani a magistraților.

„Am decis ca perioada de tranziție să crească de la 10 ani la 15 ani”, a declarat miercuri, Bolojan, într-un interviu la PRO TV.

Tranziția va însemna că varsta de pensionare va crește cu un 1 an si două luni în fiecare an din cei 15. Mai pe românește, dacă magistrații ies acum la pensie la vârsta de 48 de ani, în 2027 vor ieși la 49 de ani și două luni, în 2028 – la 50 de ani și 3 luni – și tot așa.

Astfel, deși Curtea Constituțională (CCR) nu i-a trântit legea pe acest motiv, ci pentru că nu a așteptat termenul legal de 30 de zile pentru avizul CSM (consultativ), Bolojan va modifica proiectul de lege, făcându-i pe plac lui Nicușor Dan.

Amintim că șeful statului s-a dus peste Bolojan la Guvern, la sfârșitul lunii august, ca să-i ceară creșterea la 15 ani a tranziției treptate la vârsta de pensionare de 65 de ani – vârstă prevăzută de lege în cazul românilor de rând.

Și iată că au trecut trei luni de când premierul Bolojan și-a angajat răspunderea pe legea de modificare a pensiilor magistraților, fără ca actul normativ să poată fi aplicat.

Acum, premierul a acceptat ca proiectul de lege, cu schimbarea perioadei de tranziție, să fie dat în lucru la Ministerul Justiției și Ministerul Muncii – după ce proiectul inițial a fost inițiat la cabinetul său de la Guvern.

Bolojan se așteaptă ca membrii CSM s-i dea avizul mai repede: „Vom cere CSM să ne emită un aviz într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile dacă se poate, astfel încât să putem angaja răspunderea guvernului pe proiect și să respectăm termenul din PNRR. Există un risc destul de mare să pierdem banii din PNRR dacă nu e respectat termenul”.