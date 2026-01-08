Chițoiu merge la închisoare; fostul vicepremier și ministru PNL al Finanțelor a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare

Fostul ministru PNL al Finanțelor în Guvernul Ponta, Daniel Chițoiu, a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare cu executare, pentru ucidere din culpă.

În urmă cu 6 ani, el a intrat cu mașina pe contrasens și a omorât două persoane, iar pe o a treia rănit-o grav.

Chițoiu s-a predat deja Poliției, pentru a fi încarcerat.

Sentința a fost pronunțată de judecătorii de la Curtea de apel Pitești, după ce primise o pedeapsă de 3 ani cu suspendare, la instanța de fond – Judecătoria Pitești.

Fosul demnitar este obligat să plătească, după executarea pedepsei, despăgubiri de 800.000 de lei urmaşilor celor două victime decedate în urma accidentului.

Totodată, Chiţoiu are interdicţie de a mai conduce mașina timp de 5 ani.