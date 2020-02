Codrin Ștefănescu, citat ca suspect la DIICOT Caraş-Severin

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ştefănescu, a fost citat pentru vineri, de procurorii DIICOT Caraş-Severin, pentru audiere într-un dosar în care este suspect de comiterea unor infracțiuni.

Ananțul l-a făcut chiar el, joi, precizând că nu ştie pentru ce a fost chemat la sediul din Reșița al DIICOT, dar că a citit în presă că este vorba despre schimbarea unor persoane din funcții importante.

“Eu, în calitate de secretar general al partidului – cu asta mă cheamă – (în această calitate – n.r.), am fost de două ori în viaţa mea în Caraş. O dată după plecarea lui Mocioalcă la Pro România, m-am dus să configurez împreună cu cei de acolo o echipă de conducere interimară, că asta au cerut primarii la centru, şi la vreo câteva luni distanţă, la vreo trei luni distanţă, prima dată a fost în ianuarie, şi prin martie – aprilie, aproape de campania electorală, am fost împreună cu Dragnea şi cu vreo şapte miniştri şi câţiva din conducerea centrală a partidului într-un turneu în judeţe, inclusiv în Caraş, unde am stat şase ore când au avut ei alegeri statutare”, a precizat el.