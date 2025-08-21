Concurs pentru funcția de președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI)

Concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) a fost lansat, joi, iar dosarele de candidatură se depun până pe 19 septembrie.

Proba scrisă este programată pentru 7 octombrie, la ora 12:00, la sediul ANI, iar susținerea interviului va avea loc pe 16 octombrie, la ora 11:00.

Planurile de management pe baza cărora se vor susține interviurile se depun în termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a rezultatelor probei scrise, potrivit Consiliului Național de Integritate.