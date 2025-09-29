Confiscarea a 2,6 milioane de lei de la fostul primar Cherecheș, dispusă din nou după 2 ani de la anularea uneia similare de către ÎCCJ

Curtea de Apel Cluj dispune din nou confiscarea a 2,6 milioane de lei de la fostul primar Cherecheș, după anularea de către ÎCCJ a primei decizii de acest fel.

Cherecheș se află în închisoare, din 2023, fiind condamnat la 5 ani pentru luare de mită. A fugit din țară, dar a fost prins în Germania și extrădat.

Decizia de confiscare a banilor vine după șase ani de procese, de la momentul în care Agenția Națională de Integritate(ANI) a stabilit, în 2019, că fostul edil nu poate justifica 2.685.708 lei, și a sesizat instanța de judecată.

În 2021, Curtea de Apel Cluj a admis sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul CA Cluj, a constatat că dobândirea sumei nu are un caracter justificat și a dispus confiscarea banilor de la Cherecheș.

După doi ani, în 2023, Instanța supremă a anulat decizia și a dispus rejudecarea cauzei.

CA Cluj a pronunțat acum o decizie similară de confiscare, care însă nu este definitivă; „Admite sesizarea formulată de Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Cluj prin Ordonanța nr. 2/28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 520/33/2019 împotriva persoanei cercetate Cherecheș Cătălin, în contradictoriu cu statul român prin Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Integritate. Constată că persoana cercetată a dobândit nejustificat suma de 2.685.708,318 lei și, în consecință, obligă persoana cercetată la plata acestei sume în favoarea statului român prin Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare”.