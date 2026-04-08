Contestarea deciziei de pensionare: Soluții legale pentru recalcularea pensiei și apărarea drepturilor beneficiarilor

Sistemul de pensii din România este unul complex, structurat pe mai mulți piloni și reglementat prin norme distincte aplicabile fiecărei categorii de pensie. Erorile în stabilirea drepturilor pot apărea în practică, fie din cauza nevalorificării unor documente, fie a aplicării greșite a legii.

Iar aceste situații pot fi corectate printr-o contestație a deciziei de pensionare, prin formularea unei cereri de recalculare a pensiei sau, după caz, prin promovarea unei acțiuni de recalculare a pensiei. În toate aceste demersuri, analiza trebuie să aibă în vedere modul în care casa de pensii și Casa Națională de Pensii Publice au respectat dispozițiile legale și au asigurat exercitarea deplină a unor drepturi de asigurări sociale.

O analiză realizată de Radu Pavel, avocatul coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații:

Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii reglementează cadrul juridic general aplicabil stabilirii, calculării, revizuirii, recalculării și contestării drepturilor de pensie în România. Aceasta stabilește principiile fundamentale ale sistemului public de pensii și reglementează categoriile de pensii ce pot fi acordate în sistemul public, precum pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate și pensia de urmaș, precum și condițiile în care aceste drepturi se deschid, se modifică sau se revizuiesc.

Totodată, legea reglementează atribuțiile Casei Naționale de Pensii Publice și ale fiecărei case de pensii, procedura de emitere a deciziilor de pensionare și mecanismele legale prin care acestea pot fi corectate atunci când nu reflectă drepturile legal cuvenite.

Astfel, persoana interesată poate formula o cerere de recalculare a pensiei, o contestație la decizia de pensie, iar, în funcție de situația concretă, poate solicita inclusiv o acțiune de recalculare a pensiei sau o acțiune în anularea deciziei de pensionare.

În practică, apar frecvent situații în care cuantumul pensiei este stabilit greșit, anumite venituri, sporuri sau adeverințe nu sunt valorificate, stagiul de cotizare nu este reținut integral, aspectele privind CASS nu sunt corect analizate ori sunt afectate drepturile de asigurări sociale prin aplicarea eronată a dispozițiilor legale.

În asemenea cazuri, devine necesară o atentă motivare a contestației deciziei de pensionare, iar, uneori, și sprijinul unui expert în recalcularea pensiilor, pentru identificarea diferențelor dintre drepturile stabilite și cele legal cuvenite.

Prezentul articol analizează sistemul de pensii în România în 2026, modul de stabilire a cuantumului pensiei, situațiile în care decizia de pensionare poate fi contestată și rolul avocatului în litigiile privind pensiile.

Sistemul de pensii în România în 2026: Categoriile de pensii și cadrul legal aplicabil

Sistemul de pensii din România este organizat pe patru piloni, fiecare având un regim juridic distinct și reguli proprii privind contribuțiile și acordarea drepturilor.

Pilonul I reprezintă sistemul public de pensii, reglementat prin Legea nr. 360/2023, și include pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate și pensia de urmaș.

Pilonul II este constituit din pensia privată obligatorie administrată de fonduri private, Pilonul III vizează pensia facultativă bazată pe contribuții voluntare, iar Pilonul IV include pensiile ocupaționale oferite de angajatori.

Pe lângă aceste forme, legislația prevede și sisteme distincte, cum sunt pensiile militare, cele ale polițiștilor, magistraților sau personalului diplomatic, reglementate prin legi speciale.

În acest cadru, Casa Națională de Pensii Publice și fiecare casă de pensii au atribuții în stabilirea și plata pensiilor din sistemul public, fiind responsabile pentru analiza documentelor și pentru emiterea deciziilor.

În practică, pot apărea situații în care aceste instituții nu valorifică integral contribuțiile sau înscrisurile depuse, ceea ce poate conduce la formularea unei contestații a deciziei de pensionare sau, în anumite cazuri, la inițierea unui demers de contestare a deciziei de pensionare.

Din perspectivă juridică, orice neconcordanță între datele din dosarul de pensionare și cele reținute în decizie poate afecta drepturile asiguratului, motiv pentru care este necesară o verificare atentă a modului în care au fost analizate stagiul de cotizare, veniturile și perioadele asimilate.

În practică, erorile frecvente vizează omiterea unor adeverințe, înregistrarea incompletă a vechimii sau interpretarea greșită a regimului juridic aplicabil, inclusiv în raport cu contribuțiile datorate și efectele aferente CASS.

În aceste situații, persoana interesată poate formula o cerere de recalculare a pensiei, iar, în cazul în care soluția administrativă nu este favorabilă, poate iniția o acțiune de recalculare a pensiei pentru corectarea drepturilor stabilite.

Atunci când decizia este afectată de vicii de legalitate, se poate analiza și posibilitatea unei acțiuni în anularea deciziei de pensionare, susținută printr-o riguroasă motivare a contestației deciziei de pensionare, în baza documentelor justificative și a dispozițiilor legale aplicabile.

Cum se stabilește cuantumul pensiei: Stagiu de cotizare, contribuții și venituri relevante

Cuantumul pensiei în sistemul public se determină prin raportare la numărul total de puncte realizat de asigurat și la valoarea punctului de referință, potrivit regulilor prevăzute de Legea 360/2023. Punctajul rezultat reflectă veniturile pentru care s-au plătit contribuții, durata stagiului de cotizare și eventualele puncte suplimentare acordate pentru stabilitate.

Astfel, modul în care sunt evidențiate contribuțiile, veniturile brute și perioadele lucrate influențează direct nivelul pensiei și, implicit, exercitarea unor drepturi de asigurări sociale. În acest context, Casa Națională de Pensii Publice are obligația de a valorifica toate datele relevante din dosarul de pensionare, inclusiv adeverințele privind sporurile sau alte venituri care pot influența punctajul.

În practică, apar frecvent situații în care anumite venituri nu sunt incluse, perioadele de cotizare nu sunt corect reținute sau contribuțiile sunt interpretate eronat, inclusiv din perspectiva obligațiilor legate de CASS, ceea ce conduce la stabilirea unui cuantum al pensiei sub nivelul legal cuvenit.

Din perspectivă juridică, orice eroare de acest tip poate justifica formularea unei cereri de recalculare a pensiei, atunci când există documente suplimentare ce nu au fost avute în vedere la momentul stabilirii inițiale. În cazul în care diferențele persistă sau nu sunt remediate administrativ, persoana interesată poate recurge la o contestație a deciziei de pensionare, iar ulterior, dacă este necesar, la o acțiune de recalculare a pensiei în instanță.

De asemenea, în situațiile în care decizia este afectată de vicii evidente de legalitate, poate fi analizată inclusiv posibilitatea anulării deciziei de pensionare, susținută printr-o argumentare riguroasă și o motivare temeinică.

În numeroase cazuri, pentru a determina cu exactitate diferențele dintre drepturile stabilite și cele cuvenite, este utilă implicarea unui expert în recalcularea pensiilor, precum și obținerea unor consultații juridice în materia pensiilor, în vederea evaluării documentelor și a impactului acestora asupra cuantumului pensiei.

Când poate fi contestată decizia de pensionare

Decizia de pensionare poate fi contestată ori de câte ori există diferențe între drepturile stabilite prin actul emis de autoritate și drepturile legal cuvenite persoanei interesate. În practică, cele mai frecvente situații privesc nevalorificarea unor adeverințe de venit sau sporuri, omiterea unor perioade de cotizare, reținerea greșită a vechimii în muncă, neaplicarea corectă a reducerilor de vârstă ori erori materiale de calcul care influențează cuantumul pensiei.

În astfel de cazuri, persoana interesată poate formula o contestație a deciziei de pensionare, iar atunci când este necesară atacarea directă a actului administrativ. În toate aceste situații, analiza trebuie să pornească de la verificarea dosarului de pensionare, a documentelor justificative și a modului în care casa de pensii a valorificat contribuțiile, veniturile și perioadele de stagiu, întrucât orice eroare poate afecta în mod direct exercițiul unor drepturi de asigurări sociale.

În materia contestării deciziei de pensionare, regula generală este aceea că deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi atacate la instanța judecătorească competentă în termen de 45 de zile de la comunicare, iar deciziile necontestate în termen devin definitive, potrivit art. 127 alin. (1) și (2) din Legea nr. 360/2023.

Totodată, jurisdicția asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curți de apel, iar tribunalele soluționează în primă instanță, între altele, litigiile privind deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii și deciziile medicale emise în materia pensiei de invaliditate, conform art. 128 și art. 129.

De asemenea, cererile formulate în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale sunt scutite de taxă de timbru, potrivit art. 132.

Prin urmare, pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată și pensia de urmaș, structura juridică a contestării este, în principiu, unitară, diferențele vizând mai ales motivele de fond ale contestației, cum sunt calculul punctajului, valorificarea veniturilor, a sporurilor sau a stagiului de cotizare.

În schimb, în cazul pensiei de invaliditate, procedura presupune și o etapă medicală prealabilă, întrucât decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată în termen de 30 de zile la cabinetul de expertiză medicală emitent, contestația fiind soluționată de comisiile medicale regionale de contestații, iar ulterior decizia acestora poate fi atacată în instanță, potrivit art. 64.

Legea permite nu doar corectarea unor erori printr-o cerere de recalculare a pensiei, ci și promovarea unei acțiuni de recalculare a pensiei atunci când autoritatea competentă nu remediază situația pe cale administrativă.

Dacă decizia emisă este afectată de nelegalitate, se poate analiza inclusiv posibilitatea anulării deciziei de pensionare, susținută printr-o argumentare clară și o motivare temeinică a contestației privind decizia de pensionare.

În practică, astfel de demersuri sunt necesare atunci când documentele depuse nu au fost avute în vedere, când veniturile relevante nu au fost incluse în calcul, când stagiul de cotizare a fost reținut incomplet sau când există neconcordanțe între înscrisurile din dosar și soluția adoptată de autoritate.

În acest context, verificarea modului în care Casa Națională de Pensii Publice ori casa de pensii a aplicat legea poate necesita atât consultații juridice în materia pensiilor, cât și analiza tehnică realizată de un expert în recalcularea pensiilor, mai ales în dosarele în care apar discuții privind contribuțiile, veniturile sau aspecte conexe precum CASS.

Rolul avocatului în litigii și dispute în domeniul pensiilor

Rolul avocatului în litigiile privind pensiile presupune o analiză juridică și tehnică detaliată a dosarului de pensionare, având ca obiect verificarea modului în care casa de pensii a aplicat dispozițiile legale și a valorificat documentele depuse.

Această analiză include examinarea stagiului de cotizare, a veniturilor luate în calcul, a adeverințelor prezentate, precum și a respectării tuturor drepturilor de asigurări sociale. În practică, intervenția juridică este necesară pentru a identifica erorile de calcul, omisiunile sau interpretările greșite ale legii, care pot conduce la stabilirea unui cuantum al pensiei sub nivelul legal.

În funcție de situația concretă, pot fi formulate o contestație a deciziei de pensionare, o contestație la decizia de pensie, o cerere de recalculare a pensiei sau o acțiune de recalculare a pensiei, fiecare dintre aceste demersuri necesitând o fundamentare juridică riguroasă și o coerentă motivare a contestației deciziei de pensionare.

De asemenea, analiza presupune verificarea modului în care Casa Națională de Pensii Publice sau structura teritorială competentă a interpretat contribuțiile, veniturile și perioadele de cotizare, inclusiv aspectele care pot avea legătură cu CASS, precum și identificarea eventualelor diferențe dintre datele din dosar și cele reținute în decizia emisă.

În numeroase situații, pentru susținerea unei cereri de recalculare a pensiei sau a unei contestații a deciziei de pensionare, este utilă colaborarea cu un expert în recalcularea pensiilor, precum și obținerea unor consultații juridice în materia pensiilor, în vederea stabilirii strategiei adecvate.

Atunci când demersurile administrative nu conduc la remedierea situației, se poate ajunge la promovarea unei acțiuni de recalculare a pensiei sau la solicitarea anulării deciziei de pensionare, în funcție de natura erorilor constatate.

„În materia pensiilor, diferențele dintre drepturile cuvenite și cele stabilite prin decizia emisă de autoritate apar, de multe ori, din nevalorificarea unor venituri, adeverințe sau perioade de cotizare. Tocmai de aceea, verificarea atentă a dosarului și alegerea procedurii potrivite de contestare pot face diferența între menținerea unei erori și corectarea ei în condițiile legii”, a declarat Radu Pavel, avocatul coordonator, al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.