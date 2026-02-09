Contestația lui Călin Georgescu la dosarul pentru propagandă legionară, respinsă. Procesul începe la instanța de fond

Contestația lui Călin Georgescu la dosarul pentru propagandă legionară a fost respinsă luni, definitiv, de un complet de la Tribunalul București (TB), astfel că procesul va începe la instanța de fond.

O decizie de începere a judecării fusese luată în decembrie, de Judecătoria Sectorului 1, dar avocații fostului candidat la prezidențiale au contestat-o, cerând ca dosarul să fie retrimis la Parchetul General.

Vinerea trecută, cei doi judecători din completul de la TB nu au reuşit să cadă de acord asupra soluţiei, astfel încât s-a format un complet de divergenţă, prin intrarea unui al treilea judecător, care a înclinat balanţa în sensul respingerii contestaţiei.

„În temeiul art.4251 alin.(7) pct.1 lit.b) raportat la art. 347 din Cpp, respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatorul – inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate la data de 09.12.2025 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 24185/299/2025/a1. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă contestatorul – inculpat la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă”, este decizia TB.