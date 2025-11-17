CSAT, convocat pentru Strategia de Apărare și prevenirea traficului și consumului de droguri

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT pentru data de 24 noiembrie, pe agendă figurând Strategia Națională de Apărare a Țării și prevenirea traficului și consumului de droguri.

Iată întreaga ordine de zi:

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030;

Analiza Strategică a Apărării;

Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România;

Evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026;

Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25z.

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, potrivit Administrației Prezidențiale.

Ședința anterioară a CSAT a avut loc pe 25 septembrie.