Cu 8 ani de închisoare „încasați” în primă instanță, Udrea poate părăsi țara: CAB a respins cererea DNA

Condamnată la 8 ani de închisoare în primă instanță, Elena Udrea poate părăsi România, a decis, vineri, Curtea de Apel Bucureşti, care a respins cererea DNA depusă pentru a împiedica fuga acesteia, care în urmă cu aproape 3 ani a „tăiat-o” în Costa Rica aexact înainte de sentința definitivă în dosarul „Gala Bute”.

Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată de procurori la instanța superioară.

Respingerea cererii DNA a fost luată de judecătoarea Claudia Jderu, cea care a condamnat-o, marţi, pe Udrea la 8 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la luare de mită şi spălare a banilor, în dosarul privind finanţarea campaniei electorale a lui Traian Băsescu la alegerile prezidenţiale din 2009.

Iată motivele pentru care DNA a solicitat plasarea acesteia ub control judiciar:

„Inculpata a manifestat intenţia de a se sustrage de la judecată. În declaraţiile date, afirmă că justiţia nu este independentă, decizia de condamnare este absurdă şi există în spate altcineva la butoane. Inculpata are un istoric. În anul 2018, s-a sustras de la altă condamnare şi a fugit în Costa Rica. A fost arestată acolo şi supusă unei proceduri de extrădare. (…) Având în vedere acest istoric, normal că ne-am pus problema de a o păstra pe inculpată la dispoziţia organelor judiciare. Ea nu s-a întors de bunăvoie în ţară, aşa cum afirmă. A făcut referiri la sistemul judiciar italian, pentru că acolo au fugit mai multe persoane condamnate în România: Alina Bica, Dragoş Săvulescu, Daniel Dragomir, Marian Zlotea”, a spus procurorul de şedinţă în sala de judecată.

Udrea a susţinut că nu are intenţia să fugă din România, deoarece are un copil de crescut, iar dacă va fi condamnată vrea să-şi ispăşească pedeapsa în ţară.

Pe de altă parte, ea își pregătește terenul la fel cum a procedat la prima fugă: invocă efectuarea unui tratament în străinătate, păentru a mai avea un copil. În 2018, acesta a fost motivul pentru care instanța nu a dispus nicio măsură preventivă asupra ei, deși fusese condamnată la 6 ani de închisoare pe fond.

„M-am întors de bunăvoie din Costa Rica. Am venit în ţară, ştiind că mai am trei dosare pe rol. Am venit pentru că eu vreau să îmi cresc copilul aici. Dacă doream, puteam să plec de doi ani din ţară. Şi dacă mi-ar fi trecut prin cap să plec, nu vreau să stau în puşcăriile din afară, vreau să stau închisă în România. Nu vreau să fiu fugărită pe afară. (…) Eu am experienţa statului în puşcărie afară. Sunt un om raţional, nu aş pleca să înfund puşcăriile pe afară, ca să mă aducă statul român înapoi în condiţii de forţă. (…) Cu pedepsele pe care eu le am, nu beneficiez de posibilitatea de a le executa în libertate în Italia. În tot acest timp de când am venit din Costa Rica, am ieşit din ţară şi m-am întors. Nu mi-a trecut prin cap să rămân în afara ţării. Unele dintre motivele pentru care am ieşit sunt de natură medicală. Măcar la o lună şi jumătate, eu fac nişte proceduri care necesită prezenţa în afara ţării. Dacă această sentinţă de 8 ani închisoare, pe care o cred în continuare nedreaptă şi ilegală, va rămâne definitivă la Înalta Curte, tot nu îmi poate lua cineva dreptul să mai fiu o dată mamă sau de două ori, dacă eu mai pot şi îmi doresc lucrul acesta”, a spus Udrea.

Amintim că Alina Bica, fugită și ea în Costa Rica și prinsă de Interpol la fel ca Elena Udrea, a fost condamnată definitiv la 5 ani de închisoare, după rejudecarea dosarului, dar a fugit în Italia, unde autoritățile de acolo refuză să o extrădeze.