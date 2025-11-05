Curtea Constituțională a amânat decizia pe Pilonul 2 și Pilonul 3. Legea privind plata pensiilor private, în aer!

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat, miercuri, luarea unei decizii pe Legea privind plata pensiilor private, act normativ contestat de Instanța supremă (ÎCCJ).

Noul termenul stabilit de CCR este 12 noiembrie.

Până când Curtea nu va da o decizie, Legea privind plata pensiilor private nu poate merge lapromulgare la președintele Nicușor Dan.

În prezent, românii care ies la pensie își pot retrage integral banii din pensiile private. După promulgarea legii, acest lucru nu va mai fi posibil.

Parlamentul – și mai întâi Guvernul Bolojan, care a trimis spre dezbatere și adoptare în procedură de urgență proiectul de lege – a decis că poate fi retras doar un avans de 30%.

Restul sumei va fi returnat eșalonat, în cuantumul indemnizației sociale (1.280 lei/lună, în prezent) de care beneficiază pensionarii care au contribuit doar câțiva ani la sistemul public de pensii, nu 34 de ani, stagiul complet prevăzut de Legea pensiilor.