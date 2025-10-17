Curtea Constituțională dezbate pe 5 noiembrie contestația ÎCCJ pe Legea privind plata pensiilor private

Curtea Constituțională a României (ÎCCJ) va dezbate pe 5 noiembrie contestația ÎCCJ pe Legea privind plata pensiilor private.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a atacat la CCR, joi, Legea privind plata pensiilor private (din Pilonul 2 și Pilonul 3), adoptată miercuri de Parlament.

Judecătorii ICCJ reclamă, între altele, încălcarea dreptului de proprietate – aceasta fiind constituită de sumele virate cu caracter obligatoriu în Pilonul 2.

Concret, prin noua lege, Parlamentul le încalcă cetățenilor drepturile de retragere integrală și de stabilire a cuantumului pensiei încasate din Pilonul 2, argumentează ÎCCJ.

În prezent, românii care ies la pensie își pot retrage integral banii din pensiile private. După promulgarea legii, acest lucru nu va mai fi posibil.

Parlamentul – și mai întâi Guvernul Bolojan, care a trimis spre dezbatere și adoptare în procedură de urgență proiectul de lege – a decis că poate fi retras doar un avans de 30%.

Restul sumei va fi returnat eșalonat, în cuantumul indemnizației sociale (1.280 lei/lună, în prezent) de care beneficiază pensionarii care au contribuit doar câțiva ani la sistemul public de pensii, nu 34 de ani, stagiul complet prevăzut de Legea pensiilor.