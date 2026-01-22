Curtea de Apel Alba a respins cererea ANAF de a pune sub sechestru averea familiei Iohannis pentru a recupera milionul de euro din închirierea casei pierdute în instanță

Curtea de Apel Alba a respins, joi, ca neîntemeiată, cererea ANAF de a pune sub sechestru bunurile familiei fostului președinte Klaus Iohannis pentru a recupera un milion de euro din închirierea casei pe care acesta a obținut-o ilegal.

Decizia este definitivă, după ce Tribunalul Sibiu a respins pe fond, în noiembrie 2025, solicitarea ANAF.

Fiscul i-a trimis o somație legală lui Klaus Iohannis, în august 2025, să plătească 4,7 milioane lei reprezentând chiria încasată, plus penalități și dobânzi, pentru unul din imobilele din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv în instanță.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis. Astfel, în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

Abia la începutul lunii octombrie 2025, ANAF a anunţat printr-un comunicat că a preluat „în condiţiile legii” jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, după ce fostul preşedinte a refuzat să predea cheile casei.