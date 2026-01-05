Curtea de Apel București a amânat pentru 16 ianuarie decizia pe contestarea numirilor a doi judecători CCR

Curtea de Apel București (CAB) a amânat pentru 16 ianuarie decizia pe contestarea de către o avocată a AUR a numirilor a doi judecători la Curtea Constituţională (CCR): Dacian Cosmin Dragoş şi Mihai Busuioc.

Avocata Silvia Uscov, membru AUR, contestă vechimea de 18 ani în profesii și învățământ superior juridic a celor doi judecători CCR.

Amintim că 16 ianuarie este exact data la care Curtea Constituţională are termen (amânat de trei ori) pentru decizia privind pensiile speciale ale magistraţilor.

La ultimele două termene nu a fost cvorum, ca urmare a manevrei celor patru judecători susținuți de PSD, care parima dată au părăsit sala și nu s-au mai ântors, iar a doua oară n-au mai venit.