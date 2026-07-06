Curtea de Apel București a anulat decizia premierului Bolojan de înființare a Comitetului pentru analiza și revizuirea legilor Justiției după ancheta Recorder

Curtea de Apel București (CAB) a anulat, luni, decizia 574 din 19 decembrie 2025, semnată de premierului Ilie Bolojan, privind înființarea Comitetului de analiză a legilor Justiție, după ancheta jurnalistică de la Recorderi. Instanța a admis, astfel, cererea depusă în acest esens de un ONG – Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu.

Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției era format din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți.

Acesta a fost constituit la Palatul Victoria își propunea să analizeze legile Justiției, în urma dezvăluirilor jurnaliștilor de la publicația Recorder, care susțineau existența unor probleme grave la instanțe și parchete.

„Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Guvernul României. Respinge acțiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepțiile lipsei de interes și lipsei calității procesuale active, invocate de pârâtul prim-ministrul României, ca neîntemeiate. Respinge excepțiile inadmisibilității, autorității de lucru judecat, lipsei de obiect și lipsei de interes a capătului de cerere având ca obiect suspendare executare, excepții invocate de pârâta Cancelaria prim-ministrului, ca neîntemeiate. Admite acțiunea. Anulează decizia prim-ministrului României nr. 574/19.12.2025 privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul justiției. Suspendă executarea deciziei prim-ministrului României nr. 574/19.12.2025 până la soluționarea definitivă a cauzei. Obligă pârâtul prim-ministrul României la plata către reclamantă a sumei de 120 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru). Cu recurs în 15 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanței.

În luna martie, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de controversata Lia Savonea, a criticat înființarea grupului de lucru la Palatul Victoria. Instanța supremă a susținut atunci că a constatat „un posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare în cazul acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat”.