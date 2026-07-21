Curtea de Apel București a respins apelul PNL față de decizia TB de suspendare a hotărârilor Congresului din 21 iunie

Curtea de Apel București (CAB) a respins, marți, apelul PNL față de decizia Tribunalului Buurești (TB) de suspendare a convocării și hotărârilor Congresului din 21 iunie, care a fost executorie.

„Respinge apelul ca nefondat. Definitivă”, scrie în soluția pe scurt publicată pe portalul instanței.

Acum urmează judecarea pe fond a procesului, care poate dura mult și bine.

Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 puciști din PNL care îl contestă pe liderul partidului, Ilie Bolojan, și cer continuarea alianței cu PSD.

Aceștia sunt: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

Între timp, BPN al PNL continuă demiterea șefilor de filiale.