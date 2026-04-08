Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de retragere a licenței Realitatea Plus

Curtea de Apel București a suspendat, miercuri, aplicarea deciziei CNA de retragere a licenței televiziunii Realitatea Plus.

„Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției.

Decizia nu este definitivă, dar este executorie, astfel că televiziunea poate continua să emită până la o sentință finală.

Consiliul Național al Audiovizualului are termen 5 zile să conteste decizia CAB.

CNA a convocat, miercuri, o ședință procedurală, după ce avocatul Realitatea Plus au cerut reexaminarea retragerii licenței. Însă membrii CNA au respins solicitarea.

„Nu aveți nicio amendă plătită din 2024, 2023. V-ați hotărât să le plătiți în pauza pe care ați cerut-o, după ce ați spus că le-ați plătit. Deci a fost o minciună”, a spus Mircea Toma, membrul CNA.

„Nu este o minciună. Erau informații pe care eu le-am primit de la postul TV și de la ANAF. Faptul că am efectuat plățile în data de 7, a fost strict pentru a ne conforma acestei chestiuni care a fost pusă în discuție. Pentru a nu avea emoții că veți retrage licența, cum de altfel cu regret constat că ați făcut-o”, a replicat avocatul postului tv.

CNA a decis să mențină decizia și în cazul postului de radio Gold FM, controlat de Cozmin Gușă.