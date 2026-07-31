Curtea de Apel București a suspendat, la cererea PSD, 6 hotărâri ale Guvernului Bolojan – incusiv pentru un jalon PNRR și persoane cu handicap

Curtea de Apel București (CAB), condusă de Liana Arsenie (foto), a suspendat, la cererea PSD, șase hotărâri adoptate de Guvernul Bolojan pe 23 iulie, punând în pericol pierderea a sute de milioane de euro din fonduri europene.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunțase încă de luni că va ataca în justiție 12 hotărâri luate de Executiv, pe motiv că guvernul este demis și nu ar avea dreptul să mai adopte hotărâri.

Constituția României prevede, însă, la Articolul 110, că un guvern demis prin moțiune de cenzură îndeplinește „actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”.

Până la urmă, PSD a formulat plângeri prealabile la CAB față de 11 dintre cele 12 HG anunțate.

Printre acestea s-a numărat cea referitoare la protejarea biodiversității, jalon în PNRR în valoare de peste 800 de milioane de euro.

Premierul Bolojan a anunțat ulterior că, pentru a nu risca suspendarea în justiție, a decis retragerea acelei hotărâri de la publicarea în Monitorul Oficial și transmiterea către Parlament sub formă de proiect de lege.

ANOFM: Investiții europene de 234 milioane euro în preicol, prin blocarea HG 570

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a transmis că posibila blocare a aplicării HG 570/2026 privind acordarea subvențiilor și a primei de stabilitate pune în pericol investiții europene de 234 milioane euro și afectează direct piața muncii din România.

Reprezentanții ANOFM a avertizat asupra „imposibilității implementării proiectelor, a neîndeplinirii indicatorilor contractuali și a riscului aplicării de corecții financiare sau chiar a dezangajării fondurilor UE”.

„Un astfel de scenariu ar reprezenta o pierdere importantă de resurse europene destinate ocupării forței de muncă și dezvoltării economice. Din perspectivă socială, peste 43.300 de persoane riscă să nu mai beneficieze de măsurile de sprijin asumate prin aceste proiecte”, a precizat Agenția.

Măsurile se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerilor, persoanelor vulnerabile și lucrătorilor din regiunile aflate în proces de tranziție economică, subvențiile și prima de stabilitate constituind instrumente esențiale pentru integrarea acestora pe piața muncii și menținerea pe piața muncii.

„Blocarea acestor proiecte ar avea efecte directe asupra funcționării pieței muncii, prin diminuarea oportunităților de angajare și reintegrare profesională, reducerea mobilității forței de muncă și a stimulentelor pentru ocupare, întârzierea atingerii obiectivelor asumate prin programele europene, afectarea angajatorilor care și-au construit planurile de recrutare pe baza acestor măsuri și creșterea riscului de excluziune socială pentru mii de persoane, cu efecte negative asupra dezvoltării economice a regiunilor vizate”, se mai arată în comunicat.

Fondurile europene alocate acestor proiecte nu reprezintă doar o sursă de finanțare, ci investiții strategice în capitalul uman, competitivitatea economiei și modernizarea serviciilor de ocupare. Menținerea unui cadru legislativ stabil și predictibil este esențială pentru respectarea angajamentelor asumate de România față de Comisia Europeană, pentru protejarea investițiilor europene și pentru asigurarea continuității măsurilor destinate atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cât și pentru angajatori.

Mai mult, arată instituția, posibila situație creată va duce la riscul ca ANOFM să nu mai poată efectua plăți de aproximativ 58 milioane de euro, în perioada 2026-2027. Este vorba de măsurile active de sprijin pentru mediul de afaceri, pe care instituția le acordă din Bugetul Asigurărilor pentru șomaj.

În concluzie, blocarea aplicării Hotărârii Guvernului nr 570/2026 ar avea ca efect imposibilitatea de aplicare a unor dispoziții ale Legii nr.76/2002, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2026, afectând funcționarea serviciului public de ocupare, accesul beneficiarilor la măsurile active de ocupare și exercitarea atribuțiilor legale ale ANOFM și ale structurilor sale teritoriale.