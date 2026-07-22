Curtea de Apel București i-a anulat condamnarea de 5 ani de închisoare lui Sorin Blejnar, fost șef al ANAF

Curtea de Apel București i-a anulat condamnarea de 5 ani de închisoare fostului șef al ANAF, Sorin Blejnar, pe motiv că infracțiunile comise de acesa s-au prescris.

Blejnar a fost condamnat în luna mai 2019, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, fiind obligat să achite și suma de peste 12,5 milioane de lei primită drept mită. El a fost trimis în judecată de DNA Ploiești în decembrie 2016, fiind acuzat că, în cursul anului 2011, în contextul inițierii unor proceduri de achiziții publice la nivelul ANAF, a acceptat din partea unui om de afaceri promisiunea unui procentaj de 20% din valoarea contractelor.

A executat aproape jumătate din pedeapsă, fiind eliberat condiționat în octombrie 2021. Peste doi ani, în 2023, el a depus în instanță o contestație în anulare, care însă i-a fost respinsă de CAB. În 2026, a revenit cu o cerere asemănătoare, iar acum a avut câștig de cauză.

Printr-o decizie definitivă pronunțată marți, Curtea de Apel București a decis încetarea procesului penal împotriva lui Blejnar pe motiv că, la momentul condamnării, faptele erau prescrise.

„Admite contestația în anulare formulată de contestatorul – condamnat Blejnar Sorin împotriva deciziei penale nr. 627/A/07.05.2019 pronunțate în dosarul nr. 45798/3/2016 de către Curtea de Apel București. Desființează, în parte, decizia penală nr. 1121/A/09.11.2021 și, rejudecând, admite apelurile formulate de DNA și inculpatul Blejnar Sorin împotriva sentinței penale nr. 2163 din data de 18 octombrie 2018, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.45798/3/2016. Încetează procesul penal față de inculpatul Blejnar Sorin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale (faptele din martie – aprilie 2011). Înlătură dispozițiile referitoare la aplicarea pedepselor complementare și accesorii pe lângă infracțiunea pentru care a intervenit prescripția răspunderii penale”, se arată în minuta instanței.