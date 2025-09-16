De ce a fugit de la locul accidentului Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, deși nu a fost vinovat pentru impact: Pozitiv la cocaină

UPDATE: După două zile și două nopți, Toto Dumitrescu a fost găsit de polițiști într-un apartament din zona de nord a Capitalei. Testat pentru droguri, el a fost depistat pozitiv la cocaină.

Acum, Toto riscă între 2 și 7 ani după gratii, după ce a mai fost condamnat, în 2021, la 8 luni de închisoare cu suspendare când a ieșit pozitiv la cocaină și cannabis.

Fratele lui, Sică Dumitrescu, a fost condamnat și el la 2 ani și 4 luni, tot în 2021, pentru trefic de droguri: a fost prins vânzând cocaină chiar la barul tatălui său, din Sectorul 3.

Știre inițială:

Actorul Toto Dumitrescu (28 ani), fiul fostului fotbalist celebru Ilie Dumitrescu, este căutat de peste 30 de ore de polițiști, după ce a fost implicat într-un accident rutier și, chiar dacă nu a fost vinovat, a fugit abandonând bolidul de lux pe care îl conducea, dar și victima rămasă încarcerată în autoturismul care l-a lovit.

Totul s-a întâmplat duminică seară, în București, la intersecția dintre B-dul Mircea Eliade și B-dul Primăverii.

Toto Dumitrescu conducea un Mercedes pe bd. Mircea Eliade, iar mașina sa ar fi fost acroșată de cea a unei tânăre de 23 de ani, care nu i-a acordat prioritate. Autoturismul acesteia a ricoșat într-o altă mașină, avariind-o și pe aceasta.

Tânăra a rămas încarcerată, iar după ce a fost scoasă din mașină de un echipaj de la descarcerare, a fost transportată la Spitalul Floreasca.

Fără a se interesa de starea victimei, Toto Dumitrescu a pleca pur și simplu de la locul accidentului, iar polițiștii de la Biroul de accidente cu autori necunoscuți continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei.