Declic a depus denunț la DNA în scandalul documentului PNL cu antetul Guvernului. Cîțu: „Nu trebuie să răspund”

Comunitatea Declic a depus, vineri, plângerea penală la DNA în scandalul documentului trimis cu antetul Guvernului la primari ai PNL și pentru care premierul Florin Cîțu refuză să mai dea vreo declarație publică.

„Nu trebuie să răspund”, a spus Cîțu joi, chestionat de jurnaliști.

Prin documentul trimis de la Cancelaria Prim-Ministrului era stabilită strategia lui Cîțu în campania pentru șefia PNL.

Pentru a stinge scandalul, consiliera premierului, Mioara Costin, a demisionat.

Avocatul Toni Decean: Mioara Costin şi-a încălcat atribuţiile de serviciu

Avocatul Declic, Toni Decean, care a depus denunțul la Direcția Națională Anticorupție, a declarat vineri, a declarat însă, vineri, la sediul direcției Naționale Anticorupție, că Mioara Costin şi-a încălcat atribuţiile de serviciu, iar singurul care profită de pe urma conţinutului acestui document este prim-ministrul.

„Am venit pentru a depune un denunţ cu privire la săvârşirea faptelor de abuz în serviciu, (…) respectiv la faptul că doamna consilier de stat Mioara Costin şi-a încălcat atribuţiile de serviciu. (…) Prin raportare la documentul care a devenit viral, rezultă destul de clar că singurul căruia îi profită conţinutul acestui document este prim-ministrul României, domnul Florin Cîţu. În măsura în care ancheta penală va dovedi că angajarea în sine a avut ca scopt tocmai folosirea resurselor Guvernului pentru a-şi asigura o persoană care să-i facă campanie politică, vorbim de un abuz în serviciu şi pentru premier”, a spus Toni Decean.

La rândul său, un reprezentant al Comunităţii Declic a acuzat:

„Ne-am fi aşteptat ca procurorii DNA să se sesizeze. Când am văzut că nu o fac, atunci ne-am consultat cu avocaţii noştri şi am decis să mergem mai departe. Mi se pare trist că, într-o ţară în care atât de mulţi am luptat pentru o justiţie independentă, încă trebuie să facem noi, cetăţenii, astfel de sesizări, mai ales când este vorba de înalţi demnitari ai statului”.

Premierul Florin Cîțu s-a încurcat în toate declarațiile făcute pe acest subiect: VIDEO. Cîțu se încurcă din nou în minciuni pe tema documentului cu antetul Guvernului pentru campania din PNL Numai că premierul riscă un dosar penal, pentru utilizarea ilegală a resurselor umane şi financiare ale Guvernului în campania electorală pentru şefia PNL. Declic a anunțat încă de săptămâna trecută că va depune denunț la DNA: „Am militat dintotdeauna pentru justiție independentă. Vrem să fie aflat adevărul și el nu poate fi stabilit decât printr-o cercetare penală”.

„Avocații Declic au analizat speța și au concluzionat că sunt suspiciuni potrivit cărora premierul ar fi putut comite o faptă de instigare la abuz în serviciu. Ne dorim ca prim-miniștrii României, ca toți demnitarii, de fapt, să înțeleagă că funcțiile din stat nu sunt instrumente pentru câștigarea luptelor politice interne. Nimeni nu poate trata instituția publică pe care a ajuns să o conducă temporar ca pe propria moșie, nu poți folosi resursele publice în interes personal, indiferent ce funcție ai avea”, a precizat, în comunicat, Tudor Brădățan, directorul executiv al Declic.

„Ștampilat” deja de PSD cu sintagma „Cîțugate”, scandalul riscă să ia proporții de nebănuit, inclusiv cu iz penal. PSD îi cere preşedintelui Iohannis să intervină în scandalul „Cîţugate” Amintim că, pentru fapte asemănătoare, fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, din care a ispășit 2 ani și 2 luni. Însă avocatul Declic a precizat: „Există nişte diferenţe substanţiale, care ar consta în faptul că, din ceea ce ştiu eu, în cazul Dragnea cele două angajate nu au prestat deloc muncă la Direcţia Copilului, unde erau angajate, au semnat în fals pontaje şi alte documentele şi de fapt s-au aflat la sediul PSD. În cazul de faţă, doamna consilier de stat era la sediul Guvernului şi ea a lucrat efectiv acolo. O asemănare ar fi că, în ambele cazuri, vorbim de un angajat al statului, un funcţionar public, care se implică într-o luptă politică”.