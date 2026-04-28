Diana Șoșoacă a fost lăsată fără imunitate de Parlamentul European: 632 de voturi „pentru”, 12 împotrivă și câteva abțineri

Diana Șoșoacă, europarlamentară SOS România, a fost lăsată fără imunitate, de Parlamentul European, în plenul de miercuri, unde votul a fost covârșitor. Astfel, 632 eurodeputați s-au exprimat „pentru” ridicarea imunității și doar 12 au votat împotrivă, existând și câteva abțineri.

Imediat ce documentele de la Parlamentul European privind ridicarea imunităţii vor ajunge în România, Parchetul General va putea începe urmărirea penală a Dianei Şoşoacă.

Ea este acuzată de comiterea a 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate, propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și negarea Holocaustului.

Scandalul cu echipa de jurnaliști de la RAI Uno, din decembrie 2021, s-a transformat dintr-un interviu tensionat într-o anchetă penală pentru Iipsire de libertate, după ce Şoşoacă nu le-a mai permis jurnaliştilor să plece.