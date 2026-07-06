DNA: Arhitectul-șef al Primăriei Baia Mare, trimis în judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu

Izabella-Mihaela Morth, arhitect-șef al municipiului Baia Mare, a fost trimisă în judecată, luni, de procurorii anticorupție, sub acuzațiile de luare de mită (15 acte materiale) și abuz în serviciu (4 acte materiale).

Împreună cu aceasta au fost deferiți justiției M.Z.A., arhitect și administrator al unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată (șapte acte materiale), precum și K.R. și P.F., asociați unici și administratori ai unor societăți comerciale, fiecare pentru comiterea infracțiunii de dare de mită.

Procurorii anticorupție notează în rechizitoriul trimis instanței că, în perioada aprilie 2023 – iulie 2025, Izabella-Mihaela Morth, în calitate de arhitect-șef al municipiului Baia Mare, în exercitarea atribuțiilor de serviciu privitoare la analizarea documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea unor certificate de urbanism și autorizații de construire, depuse de trei beneficiari – persoane fizice și juridice -, ar fi emis un certificat de urbanism și trei autorizații de construire cu încălcarea legii, cu consecința vătămării intereselor legale ale municipiului Baia Mare și/sau a unor persoane fizice și a procurării în mod corelativ a unui folos necuvenit beneficiarilor în cauză.

De asemenea, în perioada decembrie 2019 – martie 2025, în aceeași calitate, în mod repetat, Izabella-Mihaela Morth ar fi acceptat promisiunea unor foloase necuvenite și ar fi pretins foloase necuvenite iar ulterior le-ar fi primit (articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse electrocasnice și sanitare, un obiect de mobilier) de la M.Z.A., reprezentant al unei societăți cu domeniul de activitate principal „Activități de arhitectură”, precum și de la P.F. și K.R., reprezentanți ai unor societăți comerciale având ca obiect principal/secundar de activitate dezvoltarea (promovarea) imobiliară și realizarea de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, în cuantum total estimat de 55.730 lei (echivalentul a 11.158 euro), menționează anchetatorii.

‘„Banii ar fi fost primiți de inculpata Izabella-Mihaela Morth în legătură cu îndeplinirea/urgentarea unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu/în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu, în beneficiul/interesul mituitorilor/societăților administrate de aceștia”, arată DNA.

Spre exemplu, Izabella-Mihaela Morth ar fi semnat o autorizație de construire a unui bloc având la bază documentația tehnică întocmită de firma lui M.Z.A., deși nu fuseseră respectate prevederile legale privind suprafețele minimale prevăzute în Legea locuinței, nu fuseseră proiectate spații și dotări de folosință comună, ar fi emis, cu încălcarea legii, o autorizație de construire în beneficiul lui K.R. iar ulterior, prin toate demersurile făcute, ar fi susținut interesele acestuia în legătură cu extinderea unei străzi, pentru a se crea astfel o cale de acces, contrar reglementărilor urbanistice, ar fi acordat consultanță de specialitate lui M.Z.A. privind modul de întocmire, completare sau refacere a documentației tehnice aferente unor proiecte necesare clienților acestuia și ar fi soluționat cereri care ar fi fost de resortul altor servicii din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, în interesul și la solicitarea lui P.F..

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Maramureș, cu propunerea de a se menține măsurile preventive dispuse în cauză și de se confisca suma reprezentând echivalentul foloaselor necuvenite obținute.