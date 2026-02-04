DNA: Directorul general al Grup Feroviar Român, plasat sub control judiciar pe o cauțiune de 500.000 de lei, pentru dare de mită

Directorul general al Grup Feroviar Român (GFR), Cristian Rădulescu, a fost plasat sub control judiciar pe o cauțiune de 500.000 de lei, pentru dare de mită, potrivit DNA.

Cristian Rădulescu are la dispoziție trei zile pentru a depune cauțiunea de 500.000 de lei.

Grupul Grampet este cel mai mare transportator feroviar privat de marfă din Europa Centrală și de Sud-Est, fiind deținut de afaceristul Gruia Stoica.

Procurorii DNA au efectuat, marți, percheziții la Cristian Rădulescu și la Grupul Grampet, din care face parte firma Grup Feroviar Român.

Cristian Rădulescu este acuzat că i-a promis 500.000 de euro mită unui practician în insolvență, pentru obținerea unui imobil situat pe B-dul Lacul Tei din Capitală, care aparține unei societăți aflate în procedura de concordat preventiv din Grupul Grampet.

Potrivit unui comunicat al DNA, „în cursul anului 2025, una dintre societățile pe acțiuni din grupul de firme în care este director și inculpatul R.C. a intrat în procedura de concordat preventiv”. Din acest motiv, în dosarul deschis pe rolul instanței a fost desemnată de către Curtea de Apel București o societate de practicieni în insolvență.

Aceasta trebuia să asigure supravegherea activității debitorului, analizarea situației economico-financiare, întocmirea și monitorizarea planului de redresare, precum și relația procedurală cu creditorii și instanța. Totul, în vederea implementării măsurilor necesare pentru restructurarea obligațiilor și evitarea stării de insolvență.

Practicianul în insolvență este martor

„Astfel, în perioada iunie 2025 – ianuarie 2026, inculpatul R.C., în calitate de director general al unei societăți din cadrul grupului de firme, i-ar fi promis practicianului în insolvență desemnat să supravegheze concordatul preventiv al societății (martor în cauză) foloase necuvenite constând în suma de 500.000 de euro, precum și suplimentarea onorariului profesional, în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență față de o altă societate din același grup”, informează DNA.

Promisiunile ar fi fost formulate„ în legătură directă cu atribuțiile exercitate de practician, în calitate de administrator concordatar, scopul urmărit fiind urgentarea dobândirii de către grupul de firme a unui imobil situat în municipiul București, inclus în activul societății aflate în concordat”.

„În acest context, inculpatul R.C. ar fi urmărit ca administratorul concordatar să își îndeplinească în mod defectuos obligațiile sale profesionale, în special în ceea ce privește întocmirea planului de restructurare, susținerea apărării în fața judecătorului-sindic, declararea și motivarea apelului împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță, precum și derularea procedurilor de executare silită asupra bunurilor societății”, precizează DNA.

Reacția GRAMPET Group:

„GRAMPET Group consideră necesară prezentarea poziției oficiale a companiei în legătură cu informațiile vehiculate în spațiul public.

GRAMPET Group transmite că își menține întreaga disponibilitate de a coopera în mod deplin, transparent și proactiv cu autoritățile competente în legătură cu situația procedurală care îl vizează pe dl. Rădulescu Cristian, director general al Grup Feroviar Român.

Compania confirmă că a luat act de perchezițiile efectuate de Direcția Națională Anticorupție în data de 3 februarie 2026 și subliniază deschiderea totală de a sprijini clarificarea rapidă a tuturor aspectelor solicitate de instituțiile abilitate.

GRAMPET Group precizează că situația în cauză nu afectează activitatea operațională, stabilitatea companiei sau capacitatea entităților din grup de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

Toate operațiunile la nivelul GRAMPET Group se desfășoară normal, în condiții de continuitate, predictibilitate și stabilitate”.