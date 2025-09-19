DNA: Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de procurori pentru abuz în serviciu

Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a fost reținut de procurorii DNA, vineri, pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

De asemenea, anchetatorii i-au plasat sub control judiciar timp de 60 de zile pe Sebastian Ioan Hotca, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu atribuții de președinte, și pe Anghel-Silviu Paul, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC.

Hoțca este acuzat de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, iar Paul, de șantaj.

Procurorii anticorupție notează în ordonanță că, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Hotca, la instigarea lui Nedelcea, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate din funcția de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin într-o altă funcție de conducere în cadrul ANPC, prin încălcarea dispozițiilor legale, care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituției.

„Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (2 octombrie – 29 noiembrie 2024), o lună (2 decembrie – 31 decembrie 2024), șase luni (9 ianuarie 2025 – 8 iulie 2025) din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul ANP”, arată anchetatorii.

În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în ANPC în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora.

„Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Paul Silviu Anghel, în calitate de director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC, cu sprijinul unei alte persoane din cadrul instituției, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului”, precizează DNA.

Ulterior, pe 8 septembrie, Nedelcea, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, l-ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți, în scopul îngreunării cercetărilor, mai precizează anchetatorii.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Hotca și Paul au interdicția de a-și mai desfășura activitatea de șefi în cadrul ANPC, în exercitarea cărora ar fi comis infracțiunile.