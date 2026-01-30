DNA i-a trimis în judecată pe administratorul public și pe alți doi angajați ai Primăriei Bacău

Proueorii DNA i-au trimis în judecată, vineri, pe administratorul public și pe alți doi angajați ai Primăriei Bacău, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și participație improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete.

În același dosar sunt inculpați directorul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău din cadrul primăriei, un consilier superior al instituției, două societăți comerciale și patru reprezentanți ai acestora.

De asemenea, a fost inculpat și angajatul uneia dintre societăți, pentru mărturie mincinoasă.

Dosarul vizează modul de aprobare a plăților aferente situațiilor de lucrări în cadrul proiectului cu denumirea „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău” și depunerea cererilor de rambursare la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, proiect finanțat din Fondul European de Reconstrucție și Dezvoltare.

„Concret, în perioada 2023-2024, în contextul executării lucrărilor de refacere a trotuarelor afectate de canalizații electrice și fibră optică din proiectul menționat, inculpatul Piștea Ciprian-Octavian, în calitate de administrator public al municipiului Bacău, precum și ceilalți doi inculpați funcționari din primărie, deși cunoșteau că materialele prevăzute în proiectele tehnice și în ofertele financiare făcute de societatea comercială contractoare S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. nu vor fi folosite, ar fi avizat la plată facturi fiscale și certificate de plată, respectiv ar fi dispus plățile către executant, cauzând un prejudiciu în cuantum de 1.419.028 lei în dauna municipiului Bacău și obținerea unor foloase necuvenite de către societatea contractoare. În realitate, refacerea trotuarelor ar fi fost realizată cu materialele (pavaj/ pavele) existente deja la fața locului sau puse la dispoziție de beneficiarul Primăria municipiului Bacău”, precizează rechizitoriul înaintat instanței de procurorii DNA Bacău.

Acești trei angajați ai primăriei ar fi înlesnit și l-ar fi ajutat pe primarul municipiului Bacău să depună, fără vinovăție, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, două cereri de rambursare aferente proiectului anterior menționat, pentru care cunoșteau că vor fi prezentate documente justificative false (facturi și certificate de plată), în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene.

‘Facturile ar fi fost emise de S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. și întocmite de către administratorul societății B.D., prin atestare de împrejurări necorespunzătoare adevărului referitoare la sumele ce trebuiau achitate de către beneficiar. Situațiile de lucrări emise de S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L. ar fi fost certificate de reprezentanții (diriginți de șantier) ai S.C. Zuberecomexim S.R.L., firmă contractantă desemnată drept supervizor, documentele justificative conținând mențiuni necorespunzătoare realității referitoare la materialele folosite și la sumele ce trebuiau achitate de către beneficiar. În contextul cercetărilor, inculpatul L.B.C, în calitate de șef de șantier, angajat al S.C. Hidro Salt-B-92 S.R.L., ar fi făcut declarații neconforme cu realitatea referitoare la aspecte esențiale ale cauzei’, mai arată procurorii anti-corupție.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de aproape 1,1 milioane de lei.

Primăria Municipiului Bacău a precizat că își exercită dreptul de a participa în procesul penal în calitate de persoană vătămată și că se constituie parte civilă cu o sumă de peste 1,4 milioane de lei.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 279.782 euro aparținând unui inculpat, reprezentant al uneia dintre firme.