DNA îi interzice primarului Negoiță să își exercite funcția; plasat sub control judiciar, pe cauțiune

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar pe o cauțiune de 800.000 de lei și are interdicția de a-și exercita funcția, potrivit măsurilor preventive dispuse vineri de procurorii DNA.

Robert Negoiță a fost audiat joi, timp de aproape șase ore, la sediul DNA, iar procurorii l-au pus sub acuzația de abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că edilul a construit din bani publici o șosea de 1 km pe un teren privat deținut de fratele său. Prejudiciul produs Primăriei este estimat la aproximativ 900.000 de lei.

Întrebat de jurnaliști dacă va demisiona și dacă se consideră vinovat, primarul Negoiță a răspuns:

„Nu, nici vorbă!”

Potrivit anchetatorilor, din interceptările realizate în dosar reiese că Negoiță ar fi ignorat avertismentele Transgaz privind pericolul construirii peste rețeaua de gaze.

Anchetatorii arată că Robert Negoiță a ignorat avertismentele pe care i le-au transmis atât eprezentanții Transgaz, cât și cei ai Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

În dosar apar și discuții între apropiați ai edilului, care vorbeau despre riscul unei explozii:

„Bă, nene, sunteți nebuni la cap, când vii cu mașini de mare tonaj… Riști ca la un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Bă, se duce naibii, îți bubuie și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere… Se întâmplă nenorocire ca la Rahova și dai dracu’ de belea.”

Primarul Robert Negoiță s-a prezentat și la Secția 13 de Poliție, unde a dat cu subsemnatul în cadrul obligațiilor impuse prin măsura controlului judiciar.