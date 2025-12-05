DNA: Primarul comunei Olteni din Teleorman – sub control judiciar, pentru 2 infracțiuni de abuz în serviciu

Violeta Cătălina Ionescu, primarul comunei Olteni din județul Teleorman a fost plasată sub control judiciar timp de 60 de zile, de procurorii DNA, sub acuzația de comitere a două infracțiuni de abuz în serviciu în legătură cu acordarea ajutoarelor sociale.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Violeta Cătălina Ionescu are interdicție de a mai exercita funcția de primar și trebuie să respecte o serie de obligații, transmite DNA.

Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Adriana-Cornelia Dima, inspector în cadrul Compartimentului Buget, Venituri, Cheltuieli și Achiziții Publice din primăria comunei Olteni, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată.

Comunicatul DNA:

În perioada 2024-2025, Violeta Cătălina Ionescu, în calitate de primar, nu ar fi respectat dispozițiile legale privind acordarea ajutoarelor sociale, printre altele:

– nu ar fi întocmit anual un plan de acțiuni/lucrări de interes local;

– nu ar fi ținut evidența orelor de muncă efectuate pentru activitățile și lucrările de interes local, de către persoanele apte de muncă;

– nu ar fi afișat lunar, la sediul propriu, planul de acțiuni/lucrări de interes local pe luna în curs, lista beneficiarilor de ajutor social, lista persoanelor care urmează să efectueze activități sau lucrări de interes local, precum și situația activităților/lucrărilor efectuate în luna anterioară;

– nu ar fi dispus suspendarea acordării ajutorului social ca urmare a neîndeplinirii obligației beneficiarilor de ajutor social de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

– nu ar fi dispus încetarea acordării ajutorului social persoanelor care nu îndeplineau condițiile legale.

Ca urmare, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma de 2.213.112 lei, reprezentând sumele plătite cu titlu de ajutor social (venit minim de incluziune) beneficiarilor apți de muncă care nu și-au îndeplinit obligațiile legale.

De asemenea, în perioada februarie-decembrie 2021, Violeta Cătălina Ionescu, beneficiind de ajutorul Adrianei-Cornelia Dima, ar fi cheltuit din bugetul primăriei suma de 403.847 lei pentru achiziția de bunuri care nu erau strict legate de obiectul de activitate al unității administrativ-teritoriale și nu erau în interesul primăriei.

Achizițiile ar fi fost efectuate într-un context în care, la 1 ianuarie 2021, UAT Comuna Olteni avea deja plăți restante către alți furnizori în valoare de 475.386 lei, suma restantă crescând până la sfârșitul anului la 1.886.644 lei, majoritatea datoriilor având o vechime de peste un an.

Joi, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanță, au fost efectuate percheziții domiciliare în 6 locații din județul Teleorman: trei aparținând primăriei comunei Olteni, una sediului unei societăți comerciale a primăriei și restul la domiciliile unor persoane fizice. La domiciliul Violetei Cătălina Ionescu au fost găsite sume importante de bani, ridicate pentru dispunerea măsurii sechestrului asigurator: 251.860 euro, 90.100 lei și 320 dolari”.