Donatori din campania prezidențială, ținuți la secret. Nicușor Dan a câștigat la Curtea de Apel București procesul împotriva AEP pentru 930.000 de lei

Președintele Nicușor Dan a câștiat marți, la Curtea de Apel București (CAB), procesul împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP), pentru 930.283,10 de lei din campania electorală pentru prezidențiale.

Amintim că AEP a decis, la sfârșitul anului 2025, să nu-i ramburseze lui Nicușor Dan această sumă, deoarece unii donatori nu pot fi indentificați. Nicușor Dan a dat în judecată instituția și a cerut înapoierea sumei.

CAB a stabilit pentru 5 mai termenul și a judecat cauza chiar la acest prim termen, dându-i câștig de cauză lui Nicușor Dan.

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Dan Nicușor Daniel în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorală Permanentă. Anulează Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 177DC din 05.11.2025, emisă de Autoritatea Electorală Permanentă, şi anulează în parte Raportul de control nr. 11057/11.08.2025, emis de aceeaşi autoritate, în partea referitoare la invalidarea cheltuielilor electorale în cuantum de 930.283,10 lei, solicitate la rambursare”, se arată în decizia publicată pe portalul instanței.

Astfel, Curtea de Apel București obligă AEP să-i ramburseze lui Nicușor Dan suma de aproape un milion de lei, „reprezentând cheltuieli electorale efectuate în timpul campaniei electorale pentru alegerea preşedintelui României în anul 2025”.

Decizia Curții de Apel București nu este definitivă – AEP poate să conteste decizia în 15 zile, dar este greu de crezut că șeful acesteia, Adrian Țuțuianu, fost membru PSD, va face acest lucru.