Dosarul 10 August. Foștii șefi ai Jandarmeriei, achitați înainte de prescrierea faptelor, după 8 ani de tergiversări

Tribunalul Militar București i-a achitat luni pe foștii șefi ai Jandarmeriei care au ordonat violențele subordonaților asupra manifestanților pașnici, din 10 august 2028, la mitingul diasporei, din Piața Victoriei.

Astfel, au fost exonerați de vină colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoş, fost şef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurenţiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, şi colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al şefului Jandarmeriei Române, judecaţi pentru abuz în serviciu.

Judecătorul Nicolae George Octavian a decis că fapta nu este prevăzută de legea penală. Sentința vine cu doar patru luni înainte ca faptele să se prescrie. Hotărârea nu e definitivă, dar victimele se declară absolut dezamăgite.

De asemenea, alţi ofiţeri şi subofiţeri de la Jandarmeria Capitalei implicaţi în reprimarea protestatarilor au fost achitaţi sau au primit pedepse cu suspendare.

Astfel, au fost achitaţi: col. (r) Laurenţiu Ciobanu Cristian, fost comandant de batalion în cadrul DGJMB; col. Răzvan Cătălin Popescu, lt. col. Adrian Costel Dumitru, mr. Luca Moldoveanu, cpt. Marius Daniel Mihai, plt. adj. Florea Carmocanu, plt. adj. şef (r) Bardahan Pavel Custrin, plt. maj. (r) George Constantin Zamfir, plt. adj. Cristian Bolat.

În plus, a fost încetat procesul penal pe motiv de prescriere a faptelor în cazul col. Marian Ion Zăvoianu.

În acelaşi dosar au primit pedepse cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă: plt. maj. Marian Cristian Bîrsan (persoană vătămată Orlando Alexandru Ştefănescu); plt. adj. şef George Buzatu (persoană vătămată Orlando Alexandru Ştefănescu); plt. adj. (r) Alin Belecciu (persoană vătămată Gheorghe Răuţu), cpt. Marius Daniel Mihai (persoană vătămată Costel Tocană).

Pe latură civilă, instanţa respins majoritatea cererilor persoanelor vătămate privind acordarea de daune morale şi materiale, cu excepţia a două persoane: Costel Tocană va primit daune morale din partea Jandarmeriei în sumă de 25.000 lei iar Orlando Alexandru Ştefănescu va primi 15.000 lei de la doi dintre jandarmii condamnaţi cu suspendare pentru purtare abuzivă.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Dosarul a fost trimis spre judecare pe 8 august 2023.

Amintim că dosarul fusese clasat în iunie 2020, iar apoi șefa de atunci a DIICOT, Giorgiana Hosu, a cerut de formă instanței redeschiderea anchetei:

Abia după 2 ani, în aprilie 2022, Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis definitiv redeschiderea dosarului „10 August”, grație unuia dintre protestatarii agresați. Este vorba despre Ioan Crăciuneanu, care a depus plângere și i-a fost acceptată.