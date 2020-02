Dosarul caselor lui Iohannis a fost clasat de Parchetul General

Dosarul penal privind casele din Sibiu ale președintelui Klaus Iohannis și ale soției sale, Carmen – care a și fost audiată de procurori în acest caz, în februarie 2019 – a fost clasat în urmă cu câteva zile, de Parchetul General.

Concret, dosarul penal a fost clasat în 6 februarie, în baza articolului 16), litera i) din Codul de procedură penală, care prevede că „există autoritate de lucru judecat”, au declarat pentru HotNews.ro reprezentanți ai Parchetului General.

Mai pe românește, faptele au mai fost cercetate, iar ancheta – clasată.

Dosarul a fost deschis în urma plângerii penale depuse de site-ul Lumea Justiției împotriva notarului din Sibiu, Radu Gabriel Bucșă, și a soților Carmen și Klaus Iohannis.

Sesizarea a fost depusă în legătură cu manoperele prin care familia Iohannis a intrat, începând cu 1999, în posesia a două imobile în centrul Sibiului. Imobilele aparțineau statului român și erau administrate de Primăria Sibiului, care a fost condusă în perioada iulie 2000 – noiembrie 2014 de Klaus Iohannis.

În sesizare se arată că, de pe urma exploatării unui imobil, soții Iohannis au obținut 320.000 euro, până când instanțele brașovene le-au anulat atât actul de vânzare-cumpărare, declarându-i cumpărători care nu pot invoca buna-credință, precum și actele de moștenire care au stat la baza preluării imobilului din patrimoniul statului.

Carmen Iohannis a venit la audiere abia în 6 februarie 2019, după două amânări – în noiembrie și decembrie 2018:

Președintele Klaus Iohannis a declarat, în noiembrie 2018, că el nu are niciun dosar penal, pentru că toate s-au clasat deoarece faptele nu există. “Eu nu am niciun dosar. Toate s-au clasat. Aceste clasări nu s-au facut pentru că mă cunosc eu cu procurorul Lazăr 1 sau cu procurorul Lazăr 2. S-au clasat pentru că nu există fapte. Eu știu foarte bine ce am făcut și la primărie, și înainte de primărie, și la Președinție. Eu nu am comis niciodată o ilegalite sau vreo faptă penală, lucru la fel de adevărat și pentru soția mea, Carmen”.