Enache – candidatul AUR la PMB, audiat la DNA după ce i-a făcut plângere penală lui Nicușor Dan

Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, a declarat vineri că a fost chemat de procurorii anticorupţie să dea declaraţii în urma plângerii pe care a depus-o, în urmă cu două săptămâni, la DNA împotriva primarului general Nicușor Dan, contracandidatul său.

„De aceea am venit (n.r. la DNA), am depus acea plângere la DNA, iar procurorii trebuie să-şi facă datoria. Am văzut că s-au mişcat destul de repede, ne-au chemat la audiere şi ne-au anunţat că au început urmărirea penală (…). Sperăm că o să se clarifice cât de repede, pentru că suntem în campanie electorală şi trebuie să ştim cine l-a susţinut pe Nicuşor Dan cu bani pentru acea campanie agresivă de publicitate. Să vedem ce legături reale sunt ale lui Nicuşor Dan cu Matei Păun şi cu firmele care au legături în Rusia. Asta o să afle procurorii. Noi am cerut public lui Nicuşor Dan să iasă şi să explice cetăţenilor, însă a refuzat şi refuză în continuare”, a precizat vineri Enache, pe pagina de Facebook.