Expiră mandatele lui Florența și Voineag; funcțiile de procuror general și de șef al DNA rămân vacante. Cei doi au ratat a 4-a oară avizul CSM pentru noile funcții

Marți expiră mandatul lui Alex Florența de procuror general al României și cel al lui Marius Voineag de procuror-șef al DNA, așa că de miercuri vor activa la parchete inferioare.

În plus, ei nu au obținut nici la a 4-a încercare aviz de la CSM pentru noile funcții pentru care sunt propuși de ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Voineag va activa la un parchet inferior – Parchetul de pe lângă Tribunalul București .

Astfel, marți, cei cinci membri ai Secției pentru procurori a CSM, plus ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu au reușit să constituie o majoritate care să emită un avuz (pozitiv sau negativ), care este de fapt consultativ, dar obligatoriu, în cazul celor doi.

Voineag este propus de Marinescu să ocupe funcția de adjunct al viitorului procuror general al României. Florența a candidat și este popus pentru funcția de adjunct al viitorului șef al DIICOT.

Atât Voineag, cât și Florența au primit trei voturi „pentru” și trei „împotrivă”. În consecință, votul va fi reluat pentru a cincea oară, săptămâna viitoare, cel mai probabil.

Este o situație de blocaj care nu are ieșire.

Până acum, CSM a dat trei avize pozitive, pentru: Codrin Horațiu Miron (propus pentru funcția de șef al DIICOT), Viorel Cerbu (șef al DNA) și Marius-Ionel Ștefan (procuror-șef adjunct al DNA);

Totodată, CSM a dat trei avize negative, pentru: Cristina Chiriac – propusă pentru funcția de procuror general, Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru procuror-șef adjunct al DIICOT și Marinela Mincă – propusă procuror-șef adjunct la DNA;

Conform legii, Secția pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, sunt înaintate președintelui Nicușor Dan.

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secției pentru procurori a CSM, ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ și în urma acestui interviu, ministrul Justiției poate continua procedura prin transmiterea către președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere, însoțită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile.

Președintele României poate refuza, motivat, numirea în funcțiile de conducere, aducând la cunoștința publicului motivele refuzului. Decretul președintelui de numire în funcție sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiției.