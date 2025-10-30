Explozie bloc Rahova: Distrigaz și firma autorizată de ANRE, puse sub acuzare; procurorii cer arestarea a 3 angajați

Compania Distrigaz a fost pusă sub acuzare pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, după explozia din 17 octombrie în blocul din cartierul Rahova, soldată cu trei morți.

Anchetatorii au dispus urmărirea penală și a Amproperty Construct SRL, firmă autorizată de ANRE, care a verificat rețeaua de gaze de la blocul unde s-a produs explozia ulterior. De asemenea, procurorii au solicitat în instanță interzicerea, pe o durată de 60 de zile, a desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea.

Procurorii au efectuat 8 percheziții, miercuri, și au reținut 3 angajați, unul de la Distrigaz și doi de la firma Amproperty Construct.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București:

„Din cercetările efectuate până în prezent, s-a reținut în esență că, în perioada 16 – 17.10.2025, prin încălcarea dispozițiilor legale sau a instrucțiunilor de lucru, atât suspecții persoane juridice, cât și inculpații persoane fizice, în mod culpabil, nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din București, str. Vicina, Sector 5, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil și producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08, care a avut ca urmare moartea a 3 persoane, vătămarea corporală a 15 persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui număr de 54 de apartamente, precum și distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme.

În cazul angajatului de la Distrigaz, s-a reținut că, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 – 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, ‘în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucțiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate.

De asemenea, acuzația adusă companiei Amproperty Construct SRL, precum și a celor doi angajați ai firmei se referă la faptul că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale.

În ceea ce privește Distrigaz, s-a reținut că operatorul de distribuție a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenții de urgență la imobilul din str. Vicina, în intervalul 16.10.2025 (ora 07:08) – 17.10.2025 (ora 08:44), nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația legală privind întreținerea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcție, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineața zilei de 17.10.2025”.

Reacția Distrigaz Sud Rețele:

„În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București prin care s-a adus la cunoștința Distrigaz Sud Rețele calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie, ne exprimăm mai jos, cu responsabilitate, poziția. Înainte de toate, ne reafirmăm profunda solidaritate față de familiile victimelor, apropiații acestora și toate persoanele afectate de această tragedie.

Trei vieți au fost pierdute, alți oameni au fost răniți, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de cea mai mare transparență și de un simț profund al responsabilității. În același timp, reamintim că experții desemnați în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei – care nu au fost încă stabilite, putând fi implicați o multitudine de factori, așa cum a fost arătat în spațiul public. În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului.

Avem încredere în statul de drept și în capacitatea justiției de a desfășura o anchetă riguroasă, imparțială și aprofundată, care să stabilească responsabilitățile pe baza faptelor și a legislației aplicabile. În cadrul procedurilor judiciare, vom prezenta toate elementele și apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acțiunilor noastre. Dacă vor fi identificate și demonstrate deficiențe, ne vom asuma întreaga responsabilitate.

De asemenea, ne exprimăm deplina solidaritate cu toți angajații Distrigaz Sud Rețele implicați în anchetă. Angajamentul nostru față de siguranța persoanelor și a bunurilor rămâne absolut”.