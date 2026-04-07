Fără aviz de la CSM! Ministrul Radu Marinescu (PSD) ține morțiș să-i păstreze la „butoanele” justiției pe Florența și Voineag. Propunerile, înaintate președintelui Nicușor Dan

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, i-a înaintat marți președintelui Nicușor Dan propunerile de numire, fără aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a lui Alex Florența ca procuror-șef adjunct la DIICOT și a lui Marius Voineag ca adjunct al procurorului general.

Secția pentru procurori a CSM nu a reușit în termenul legal de 30 de zile să emită avizul consultativ în cazul lui Alex Florența și a lui Marius Voineag. Membrii Consiliului, plus ministrul Radu Marinescu, nu au constituit o majoritate care să permită luarea unei decizii în cazul celor doi (aviz favorabil sau negativ). Ambii au primit, în patru ședințe diferite, trei voturi „pentru” și trei voturi „împotrivă”.

Funcția de procuror general al României, deținută timp de 3 ani de Alex Florența, și cea de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), deținută de Marius Voineag, au rămas vacante începând din 31 martie.

Funcția de procuror-șef al DIICOT rămâne vacantă pe 14 aprilie – în prima zi lucrătoare după vacanța de Paște.

Doar trei candidați la șefia marilor parchete au primit aviz pozitiv din partea CSM. Este vorba despre Codrin Horațiu Miron – propus pentru funcția de procuror-șef al DIICOT, Viorel Cerbu – pentru funcția de procuror-șef al DNA și Marius-Ionel Ștefan – propus pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA.

Președintele României poate refuza, motivat, numirea în funcțiile de conducere. Decretul președintelui de numire în funcție sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiției.