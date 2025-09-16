Fiul lui Ilie Dumitrescu a fugit de la locul accidentului rutier în care a fost implicat, deși nu a fost vina lui

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist celebru Ilie Dumitrescu, este căutat de peste 30 de ore de polițiști, după ce a fost implicat într-un accident rutier și, chiar dacă nu a fost vinovat, a fugit abandonând bolidul de lux pe care îl conducea, dar și victima rămasă încarcerată în autoturismul care l-a lovit.

Totul s-a întâmplat duminică seară, în București, la intersecția dintre B-dul Mircea Eliade și B-dul Primăverii.

Toto Dumitrescu conducea un Mercedes pe bd. Mircea Eliade, iar mașina sa ar fi fost acroșată de o tânără, care nu i-a acordat prioritate. Autoturismul acesteia a ricoșat într-o altă mașină, avariind-o și pe aceasta.

Tânăra a rămas încarcerată, iar după ce a fost scoasă din mașină de un echipaj de la descarcerare, a fost transportată la Spitalul Floreasca.

Fără a se interesa de starea victimei, Toto Dumitrescu a pleca pur și simplu de la locul accidentului, iar polițiștii de la Biroul de accidente cu autori necunoscuți continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei.