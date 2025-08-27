Fost ministru al Justiției, despre protestul magistraților: „Ar dori, probabil, să își stabilească singuri pensiile, salariile și vârsta de pensionare”

Deputatul USR Stelian Ion, fostul ministru al Justiției, îi acuză pe magistrați că, prin protestul lor împotriva modificării Legii pensiilor speciale „ar dori, probabil, să își stabilească singuri pensiile, salariile și vârsta de pensionare”.

„Această formă de protest care depășește limita legii lovește direct în justițiabili, nicidecum în guvern. Este o mișcare profund neinspirată. Magistrații cer azi retragerea proiectului de lege al Guvernului privind pensiile speciale. Nu propun modificarea sau îmbunătățirea lui prin amendamente, ci pur și simplu retragerea proiectului. Practic, o putere în stat se consideră deasupra celorlalte, își depășește rolul constituțional și încalcă flagrant principiul separației puterilor în stat și al egalității în fața legii. Pentru că, așa cum ne explica președinta CSM, se consideră ‘unici’, adică speciali în raport cu toate celelalte categorii profesionale, ar dori probabil să își stabilească singuri pensiile, salariile și vârsta de pensionare. Doar că lucrurile nu pot funcționa așa într-un stat de drept. Ar fi fost extraordinar dacă majoritatea celor din CSM ar fi fost preocupați și de faptul cǎ dosarele penale se prescriu pe bandă rulantă, că unii judecători dau decizii controversate, că unii procurori dorm pe dosare, că fenomenul corupției din justiție nu mai este cercetat și sancționat și că în țara asta există un profund sentiment de injustiție, iar asta nu din cauza mass-media, a politicienilor sau a influencerilor. Dar preocupările CSM pare că se concentreză doar pe conservarea unor drepturi. Cam aici am ajuns”, a scris Stelian Ion, pe Facebook.