Fosta directoare executivă a DSP Brașov, trimisă în judecată: anunța spitalele înainte de control

Fosta directoare executivă a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, Ancuța-Ofelia Blănaru, aflată sub control judiciar, a fost trimisă în judecată, marți, de procurorii DNA, pentru că ar fi anunțat reprezentanții a două spitale că urmează să fie controlate.

Procurorii DNA Brașov o acuză pe inculpata care era, la data faptelor, director executiv, respectiv inspector sanitar în cadrul aceleiași instituții, de săvârșirea a 5 infracțiuni de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (dintre care una în formă continuată).

Potrivit unui comunicat al DNA, există probe din care rezultă că, în perioada 2021-2025, Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi divulgat, în patru situații distincte, către reprezentanți ai Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, faptul că Direcția de Sănătate Publică Brașov urma să efectueze controale la nivelul unității medicale în perioada imediat următoare.

„Prin încălcarea caracterului confidențial al inspecțiilor sanitare, inculpata ar fi oferit indicații unui medic-șef de secție sau unor asistente-șefe din cadrul spitalului, astfel încât aceștia să se pregătească în mod corespunzător. În special, li s-ar fi solicitat să asigure un nivel ridicat de curățenie și să remedieze neconformitățile constatate anterior de inspectorii DSP, pentru ca secțiile verificate să nu fie sancționate pentru încălcarea normelor din domeniul sănătății publice”, arată anchetatorii.

Totodată, pe 6 octombrie 2025, Blănaru Ancuța-Ofelia ar fi divulgat unui reprezentant al Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov faptul că DSP Brașov urma să efectueze, în ziua următoare, o inspecție sanitară la nivelul unității medicale.

„Scopul ar fi fost ca personalul să se pregătească în mod corespunzător, în special în ceea ce privește prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, iar prin această acțiune, a fost încălcat caracterul confidențial al inspecției”, se menționează în comunicat.

Inculpata ar fi beneficiat, din partea angajaților spitalului, de facilitarea și urgentarea internării unor persoane apropiate, precum și de programarea mai rapidă a acestora. Fosta șefă DSP Brașov ar fi dezvăluit dinainte iminența controlului pentru a evita sancționarea spitalului pentru nerespectarea normelor din domeniul sănătății publice și pentru a obține, în schimb, acces preferențial la anumite servicii medicale publice.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că niciuna dintre persoanele informate de inculpată nu ar fi fost sancționată.

Sancțiunile ar fi fost aplicate, în principal, personalului medical sau auxiliar care nu avea cunoștință despre control.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Brașov, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.