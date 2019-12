Fosta șefă a CNA, Laura Georgescu, Hrebenciuc, ”Pinalti” și Narcisa Iorga – condamnați la închisoare

Consiliului Național al Audiovizualului și Laura Georgescu trebuie să plătească daune de 10.000 de lei pentru Nașul TV și 20.000 de lei pentru Antena 3, pentru că le-au sancționat pe nedrept de CNA!

Fosta șefă a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Laura Georgescu, a fost condamnată, marți, 4 ani și 4 luni de închisoare, pentru abuz în serviciu, în dosarul Giga TV, iar fostul vicepreședinte PSD al Camerei Deputaților, Viorel Hrebenciuc, la 3 ani cu executare, în timp ce fostul primar Gheorghe Ștefan ”Pinalti”, a primit o condamnare de 3 ani și 9 luni cu executare, iar Narcisa Iorga, fost membru CNA, la 3 ani cu executare.

Condamnările la închisoare pronunțate de Tribunalul București sunt în primă instanță, astfel că cei patru pot ataca sentința la Curtea de Apel București.

Ei sunt acuzați de procurorii DNA că au acordat ilegal licența de emisie pentru Giga TV, televiziunea controlată de Gheorghe Ștefan.

Minuta Tribunalului București:

1. condamna pe inculpata GEORGESCU LAURA – CORINA la pedeapsa principala rezultanta de 4 ani si 4 luni inchisoare.

aplica inc pedepasa complementara rezultanta a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b si g din C.p., pe o perioada de 2 ani, dupa executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

2. condamna pe inculpatul HREBENCIUC VIOREL la pedeapsa principala de 3 ani inchisoare.

aplica inc HREBENCIUC VIOREL pedeapsa complementara de interzicerea exercitarii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a, teza a II-a si b din C.p., pe o perioada de 2 ani.

3. condamna pe inculpatul STEFAN GHEORGHE la pedeapsa principala rezultanta de 3 ani si 9 luni.

aplica inculpatului STEFAN GHEORGHE pedeapsa complementara rezultanta a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a si b din C.p., pe o periada de 4 ani si pedeapsa complementara a interzicerii dreptului prev. de art. 66 lit. c din C.p. anterior, rap. la art. 12 din legea nr. 187/2012, pe o perioada de 3 ani

4. condamna pe inculpata IORGA NARCISA – CLEMENTINA la pedeapsa principala de 3 ani inchisoare

aplica inc IORGA NARCISA – CLEMENTINA pedeapsa complementara de interzicerea exercitarii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a, teza a II-a si b din C.p., pe o perioada de 2 ani.

Admite in parte actiunea civila exercitata de partea civila S.C. ANTENA 3 S.A.

Obliga pe inculpata GEORGESCU LAURA – CORINA, in solidar cu partea responsabile civilmente Consiliul National al Audiovizualului, la plata catre partea civila S.C. ANTENA 3 S.A. a sumei de 20.000 lei cu titlu de despagubiri civile, reprezentand prejudiciu cauzat din savarsirea infractiunii de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata (contravaloarea amenzii aplicate).

Admite in parte actiunea civila exercitata de partea civila S.C. Nasul, Prieteni de Pretutindeni si Asociatii S.A.

Obliga pe inculpata GEORGESCU LAURA – CORINA, in solidar cu partea responsabile civilmente Consiliul National al Audiovizualului la plata catre partea civila S.C. Nasul, Prieteni de Pretutindeni si Asociatii S.A., a sumei de 10.000 lei cu titlu de despagubiri civile, reprezentand prejudiciu cauzat din savarsirea infractiunii de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata (contravaloarea amenzii aplicate).

Respinge in rest, ca neintemeiate actiunile civile formulate de partile civile S.C. ANTENA 3 S.A si S.C. Nasul, Prieteni de Pretutindeni si Asociatii S.A.

Constata ca persoanele vatamate S.C. CABLE CHANNEL S.A. – RTL II si S.C. Estrada TV S.R.L. nu s-au constituit parti civile.

Respinge ca neintemeiate actiunile civile formulate de partile civile B1TV Channel S.R.L., S.C. SOTI Cablu Neptun S.R.L., S.C. ETNO Folclor Media S.R.L. si S.C. REAL TOP Media TV S.R.L.

Mentine sechestrul asigurator in vederea repararii pagubei produse prin infractiune (30.000 lei) si a cheltuielilor judiciare (25.000 lei).

Cu apel.

Acuzațiile procurorilor DNA

Laura Georgescu este acuzată de două infracțiuni de abuz în serviciu, din care una în formă continuată (25 acte materiale) și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată (25 acte materiale).

Gheorghe Ştefan, care controla Giga TV la data faptelor, este acuzat că a discutat cu Viorel Hrebenciuc să intervină la CNA pentru obţinerea licenţei postului Giga TV, care fusese retrasă la 17 septembrie 2013, după ce a încetat să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală, mai mult de 96 de ore, pentru orice motive imputabile titularului.

Viorel Hrebenciuc este acuzat că s-a implicat în determinarea unor funcţionari din CNA pentru ca această instituţie să revină asupra deciziei de retragere a licenţei Giga TV.

Narcisa Iorga este acuzată că i-a sugerat lui Gheorghe Ştefan modalitatea de redobândire a licenţei Giga TV şi la cine să apeleze pentru asta, nominalizându-l pe Viorel Hrebenciuc.