Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost trimis în judecată, de procurorii DNA, sub acuzația că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR).

În acelaşi dosar, a fost deferit justiției şi afaceristul Cătălin Daniel Buşe.

Dosarul a fost trimis spre judecre Tribunalului Bucureşti, iar vineri, un magistrat va verifica măsurile preventive în cazul celor doi.

Procurorii susţin că, în septembrie 2025, RAR a lansat o licitație în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei, cu TVA, pentru achiziționarea serviciilor de mentenanţă a echipamentelor de verificare şi diagnosticare tehnică a vehiculelor.

Cu ajutorul lui Răzvan Cuc, omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe i-ar fi promis directorului general al RAR, Mihai Alecu (denunţător în dosar), cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru, care urma să fie reînnoit între RAR şi firma Euro Quip International SRL, al cărei administrator este Buşe.

Cuc şi Buşe ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute, în perioada septembrie-noiembrie, cu directorul general al RAR. Ei i-au cerut acestuia să efectueze demersurile necesare în vederea desemnării preferenţiale a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de participanţii la procedura de achiziţie publică, precum şi să semneze contractul cu firma lui Buşe, într-un timp cât mai scurt.

Buşe i-ar fi promis șefului RAR că îi va plăti banii în tranşe, la intervale de aproximativ 3-5 luni, prima tranşă urmând să fie achitată în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului.