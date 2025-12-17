Fostul ministru Răzvan Cuc din guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă a fost arestat preventiv, pentru corupție. Reacția RAR

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în guvernele Grindeau, Tudose și Dăncilă, Răzvan Cuc, a fost arestat preventiv, miercuri, împreună cu omul de afaceri Cătălin Bușe.

Decizia judecătorilor de la Tribunalul București vine la propunerea procurorilor DNA, care i-au reținut în urmă cu o zi pe cei doi, după percheziții la domiciliile acestora din București și Ilfov.

Ambii sunt acuzați că au încercat să-l mituiască pe directorul general al Registrului Auto Român (RAR) pentru un contract de întreținere a liniilor mecanizate.

Iată faptele, în comunicatul DNA:

„În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român (RAR) a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie-noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., beneficiind și de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat.

Cei doi inculpați ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul B.D.C., într-un timp cât mai scurt.

Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranșă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului”.

Reacția RAR

„Referitor la informațiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupție de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înștiințată că instituția sau angajații săi ar fi vizați.

Ca și în alte situații similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă vor solicita informații, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze și să ofere informațiile și documentele necesare.

Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanții RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informațiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanțe de judecată”.