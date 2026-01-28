Fostul președinte Traian Băsescu își recuperează indemnizația pe trei ani – decizia instanței

Fostul președinte Traian Băsescu își recuperează indemnizația pe trei ani (martie 2022 – iulie 2025), ce depășește 754.000 de lei, a decis miercuri Curtea de Apel București.

Traian Băsescu a dat în judecată Administrația Prezidențială pentru a recupera indemnizația ce i-a fost sistată, ca urmare a verdictului primit de colaborator al Securității.

„Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 și adresa SG 6462/26.05.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 754.234,84 lei reprezentând indemnizația lunară netă acordată persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român aferentă perioadei 23.03.2022- 31.07.2025. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 17.648 lei. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal. Pronunțată azi 28.01.2026 prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței”, se arată în decizia CAB.

Sentința nu este definitivă, dar este greu de crezut că va fi contestată de noul președinte Nicușor Dan, deoarece se bazează pe o hotărâre recentă a Curții constituționale.

În octombrie 2021, Parlamentul a modificat Legea 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, fiind introdus un nou articol, care prevedea că foștii președinți pierd dreptul la o serie de beneficii, dacă o instanță a constatat prin decizie definitivă că au avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.

După numai câteva luni, în martie 2022, Instanța supremă a decis că Traian Băsescu a colaborat cu fosta Securitate comunistă, astfel încât el a pierdut privilegiile acordate foștilor președinți, respectiv dreptul de a locui gratuit într-o vilă de protocol, indemnizație și dispozitiv de protecție și pază de la SPP.

Însă, iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că modificările operate Legii 406/2001 au fost neconstituționale, deoarece se aplică retroactiv.