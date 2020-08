Fostul procuror Negulescu a fost eliberat din arestul preventiv – decizie definitivă

Fostul procuror al DNA Ploiești, Mircea Negulescu, a fost eliberat, joi, după 3 săptămâni de arest preventiv, în dosarul în care este acuzat că a falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două cauze.

Printre cei care l-au reclamat se numără frații Vlad Cosma (fost deputat PSD) și Andreea Cosma (actual deputat PSD), ambii condamnați la închisoare cu executare în primă instanță, pentru fapte de corupție.

Instanţa l-a plasat pe Negulescu sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, decizia fiind definitivă.

Mircea Negulescu se afla în arest preventiv din data de 23 iulie, la solicitarea procurorului Adina Florea de la Secția specială de anchetare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), fiica unui fost președinte de CJ, membru PSD la Constanța.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Negulescu are mai multe obligaţii: nu are voie să părăsească teritoriul României şi nu are voie să se apropie de inculpaţii Alfred Virgil Savu şi Mihai Iuliano Iordache, de persoanele vătămate Daniel Savu, Victor Viorel Ponta, Sebastian Ghiţă, Sorin Adrian Chirilă, Ionuţ Alexandru Iordăchescu, precum şi de mai mulţi martori, printre care Vlad Cosma, Răzvan Alexe şi Mircea Cosma.

Negulescu este cel care i-a anchetat pe frații Cosma: Vlad, fost deputat PSD, condamnat în primă instanță de ÎCCJ la 5 ani de închisoare, și Andreea, actual deputat PSD, condamnată la 4 ani de închisoare, dar ambele dosare trimise la rejudecare.

Ei sunt copiii fostului baron PSD de Ploiești, Mircea Cosma, condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, pentru fapte de corupție, sentință trimisă spre rejudecare de către un complet de la ÎCCJ.

Negulescu este acuzat de procurorul Adina Florea de la SIIJ de abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul „Ponta – Tony Blair”.

Mircea Negulescu este acuzat de SIIJ că a fabricat dosarul în care era menţionat numele fostului premier al Marii Britanii Tony Blair, iar fostul premier PSD Victor Ponta a fost pus sub urmărire penală.

În acest dosar, fostul deputat PSD Sebastian Ghiță, fugit din țară pentru a se salva de reținerea de către procurorii DNA, era acuzat de procurorul DNA Ploiești Mircea Negulescu că și-a plătit cu 220.000 de euro un loc de parlamentar pe listele PSD.

Dar iată precizările DNA în privința dosarului instrumentat de Negulescu:

În completarea comunicatului nr. 1162/VIII/3 din 6 septembrie 2016, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploieşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 6 septembrie 2016, faţă de următorii inculpaţi:

PONTA VICTOR VIOREL, la data faptelor preşedinte al unui partid, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:

folosire a influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, complicitate la infracţiunea de spălare de bani;

GHIŢĂ SEBASTIAN AURELIAN, om de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

În ordonanțele de control judiciar dispuse de procurori se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

Pentru desemnarea drept candidat pe listele unui partid politic a lui Ghiţă Sebastian Aurelian, într-un colegiu electoral în care formaţiunea politică să aibă certitudinea că va obţine mandatul pentru care se candida, Ponta Victor Viorel, în calitatea sa de preşedinte al respectivului partid politic, şi-a folosit autoritatea pentru confirmarea propunerii acestuia pe lista de candidaţi. Confirmarea propunerii a fost făcută de Ponta Victor Viorel în scopul obţinerii de foloase ce nu i se cuveneau, constând în plata sumei de 220.000 euro, necesară organizării unei vizite în România a unei personalități politice străine. Se urmărea astfel ca, prin mediatizarea unor întâlniri alături de personalitatea care beneficia de notorietate internaţională, Ponta Victor Viorel să câştige capital electoral, în condiţiile în care, în cursul anului 2012, potrivit calendarului electoral, urmau să aibă loc alegeri locale şi parlamentare. Suma de 220.000 de euro a fost obţinută prin persoane interpuse, de la inculpatul Ghiţă Sebastian Aurelian.

Pentru a crea aparenţa că vizita fostului lider străin în România nu are loc la iniţiativa partidului, s-a stabilit ca întreaga activitate să fie organizată prin intermediul unei organizaţii nonprofit şi apolitice, care să inducă ideea în rândul opiniei publice că întâlnirea persoanei publice străine cu Ponta Victor Viorel ar fi avut loc la iniţiativa celui dintâi. În acest scop, Ponta Victor împreună cu Ghiţă Sebastian i-au solicitat reprezentantului organizaţiei nonprofit să găsească o modalitate prin care politicianul străin să fie chemat în România fără să fie cunoscut faptul că aceasta avea loc la iniţiativa lui Ponta Victor Viorel, iar plata ocazionată de organizarea acestui eveniment să fie suportată de Ghiţă Sebastian Aurelian prin intermediul unei societăți comerciale controlate prin persoane interpuse.

În acest sens, pentru a disimula originea ilicită a sumei de 220.000 de euro, inculpatul Ponta Victor Viorel a acceptat, în conivenţă cu inculpatul Ghiţă Sebastian Aurelian, încheierea succesivă a două contracte.

Ca urmare a primirii foloaselor necuvenite constând în plata sumei de 220.000 euro necesară obţinerii de capital electoral pentru Ponta Victor Viorel şi pentru formaţiunea politică reprezentată de către acesta, conform înţelegerii avute, Ghiţă Sebastian Aurelian a fost confirmat, de către preşedintele partidului, Ponta Victor Viorel, drept candidat al partidului, în cadrul unui colegiu electoral din judeţul Prahova.

Confirmarea listei cu propunerile cu candidaturile pentru ocuparea funcţiei de deputat sau senator, înaintate de organizaţiile judeţene sau de sector ale partidului, intra în atribuţiile lui Ponta Victor Viorel, în calitate de preşedinte, conform statutului formaţiunii politice.

De altfel, în urma alegerilor, Ghiţă Sebastian Aurelian a dobândit calitatea de deputat în Parlamentul României.

De altfel, în ultima perioadă, în politica românească a apărut o practică potrivit căreia oamenii potent financiar pot accede cu ușurință în funcții de demnitate publică alese, fiind promovaţi de conducerile partidelor politice cu scopul direct şi nemijlocit de a asigura finanțarea ilegală a partidelor în campaniile electorale.

În acest context, în condițiile în care legea partidelor politice şi legile electorale care s-au succedat stabilesc in mod expres modul de finanţare a partidelor şi a campaniilor electorale, acest mecanism fraudulos este de natură a aduce grave prejudicii democrației care presupune ab initio ca persoanele care acced în funcţii de demnitate publică să fie alese de către popor potrivit principiului reprezentativității pe criterii de competenţă profesională si probitate.

Practic orice plată făcută în aceste condiţii constituie un folos necuvenit atâta timp cât accederea pe listele de candidaţi într-un colegiu care să asigure obţinerea mandatului este condiţionată de efectuarea acesteia.

Acuzațiile Adinei Florea la adresa lui Negulescu

Mircea Negulescu este acuzat de Adina Florea că a falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase, în două dosare instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul “Tony Blair”, care îi vizează pe fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă şi fostul premier Victor Ponta.

Procurorii de la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie îl acuză pe Mircea Negulescu de săvârşirea infracţiunilor de cercetare abuzivă (6 infracţiuni), represiune nedreaptă (4 infracţiuni), instigare la represiune nedreaptă în modalitatea participaţiei improprii, influenţarea declaraţiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigării şi în modalitatea participaţiei improprii, inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigării şi în modalitatea participaţiei improprii, fals intelectual, abuz în serviciu (4 infracţiuni) şi constituirea unui grup infracţional.

În acelaşi dosar, fostul ofiţer de poliţie judiciară Mihai Iuliano Iordache este acuzat de complicitate la infracţiunile reţinute în sarcina lui Mircea Negulescu.

“În fapt, primul inculpat, în calitate de procuror de caz la DNA – ST Ploieşti, cu ajutorul celui de al doilea inculpat, ofiţer de poliţie judiciară, ar fi procedat la ticluirea modului de sesizare şi a întregului material probator administrat în două dosare aflate în instrumentarea DNA – ST Ploieşti, cu scopul învinuirii pe nedrept a unor persoane, ar fi dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 4 persoane, precum şi măsuri neprivative de libertate constând în control judiciar faţă de 3 persoane, despre care cunoştea că sunt nevinovate, şi ar fi determinat judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună, fără vinovăţie, arestarea preventivă a unei persoane în baza materialului probator plăsmuit”, precizează Parchetul General.

Totodată, Mircea Negulescu este acuzat că ar fi determinat 4 persoane, “prin corupere, prin constrângere sau prin alte fapte cu efect vădit intimidant”, să dea declaraţii mincinoase în cele două dosare instrumentate, ar fi determinat 3 persoane să formuleze, ca urmare a constrângerii exercitate asupra lor, denunţuri cu privire la existenţa unor fapte prevăzute de legea penală, cunoscând că acestea sunt nereale, ar fi procedat la falsificarea denunţurilor şi a declaraţiilor acestor persoane prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, precum şi la clasificarea denunţurilor ticluite în numele a doi dintre denunţători.

“Toate aceste fapte ar fi fost săvârşite în cadrul unui grup infracţional organizat, în scopul ticluirii celor două dosare ale DNA – ST Ploieşti, pentru învinuirea pe nedrept a unor persoane, deşi cunoşteau că acestea sunt nevinovate”, mai menţionează Parchetul General.