Generalul Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central, în rezervă după dosarul DNA; Nicușor Dan a semnat decretul

Florentina Ioniță-Radu, general cu două stele și comandantul Spitalului Militar Central, a fost trecută în rezervă de președintele Nicușor Dan, care a semnat marți decretul.

Șeful statului a transmis că „o Armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere”.