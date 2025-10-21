Close Menu

    Generalul Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central, în rezervă după dosarul DNA; Nicușor Dan a semnat decretul

    By Justitie

    Florentina Ioniță-Radu, general cu două stele și comandantul Spitalului Militar Central, a fost trecută în rezervă de președintele Nicușor Dan, care a semnat marți decretul.

    DNA: Generalul cu două stele Florentina Ioniță, comandant al Spitalului Militar Central, sub control judiciar pe cauțiune (1 milion de lei). Alți 18 inculpați cu diverse grade, urmăriți penal

    Șeful statului a transmis că „o Armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere”.

