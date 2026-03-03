Grindeanu, audiat ca martor într-un proces privind divulgarea de informaţii confidenţiale pe vremea când era prim-ministru: „Cineva s-a folosit de numele meu”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost audiat ca martor, marți, într-un proces la Curtea de Apel București (CAB) privind divulgarea de informaţii confidenţiale, pe vremea când el a deținut funcția de prim-ministru (2017).

În acest dosar, instrumentat de DNA, este judecată Claudiţa Selavărdeanu, fostă vicepreşedintă al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP).

Ea este acuzată că ar fi permis unor persoane acces la informaţii nedestinate publicităţii.

Alți inculpați în dosar sunt Ioan Nasleu, la data faptelor director al SC Pieţe SA Timişoara, o avocată din Baroului Bucureşti, precum şi un om de afaceri, administrator al unor societăţi comerciale.

Sorin Grindeanu: „Am fost audiat în calitate de martor, într-un dosar destul de vechi, undeva din 2017. E un proces pe rol, nu aş vrea să dezvolt, dar în principiu cineva s-a folosit de numele meu în obţinerea unor avantaje. Unul dintre inculpaţi, nu vreau să dezvolt. Nu a fost coleg de liceu. Instanţa va hotărî dacă este vinovat sau nu. Am declarat în faţa domnului judecător, în cinci minute s-a încheiat audierea. Evident că mi-a adus prejudicii, dar rămâne ca instanţa să hotărască dacă e vinovat, nevinovat”.

În rechizitoriu se arată că, în perioada 16 noiembrie 2017 – 18 decembrie 2019, Claudiţa Selavărdeanu ar fi colectat informaţii personale şi patrimoniale nedestinate publicităţii din 494 de dosare ANRP validate de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) sau instanţele de judecată pe care, ulterior, i le-ar fi transmis omului de afaceri cercetat în cauză.

Este vorbadespre numerele dosarelor, identităţile şi adresele persoanelor îndreptăţite la despăgubiri sau ale reprezentanţilor acestora, valoarea despăgubirilor, caracteristicile fizice, tehnice sau juridice ale imobilelor.

„Informaţiile respective îi erau necesare acestuia pentru a trimite persoanelor îndreptăţite oferte de cumpărare a drepturilor de despăgubire la preţuri mult mai mici decât valorile despăgubirilor aprobate (30% din valoarea reală), profitând de incertitudinea şi expectativa îndelungată în care se aflau titularii dosarelor ANRP”, arată anchetatorii.

În acelaşi scop, spun procurorii DNA, o parte dintre informaţii ar fi fost transmise de omul de afaceri şi avocatei, iar aceştia, în urma folosirii informaţiilor nedestinate publicităţii primite de la Claudiţa Selavărdeanu, ar fi obţinut foloase necuvenite totalizând aproximativ 8.900.000 lei.

De asemenea, „în cursul anului 2017, acelaşi om de afaceri i-ar fi promis în mod repetat lui Ioan Nasleu bani şi un autovehicul BMW X1 pentru a interveni succesiv la prim-ministrul Guvernului României, la şeful Cancelariei acestuia şi la preşedintele ANRP, susţin procurorii anticorupție.

Asupra acestor oficiali, Nasleu ar fi lăsat să se creadă că ar avea influenţă şi i-ar putea determina să urgenteze aprobarea unui dosar ANRP privind acordarea ilegală a unor despăgubiri de 18.941.508 euro, pretenţiile de despăgubiri în dosarul respectiv fiind nefondate.